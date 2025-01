Un nuovo medico di base in arrivo a Travedona Monate

A Travedona Monate è in arrivo un nuovo medico di medicina generale. Si tratta del dottore Nidal Ghebari, che entrerà in servizio martedì 21 gennaio nell’ambulatorio di via Mazzini 131.

I pazienti saranno ricevuti su appuntamento il lunedì, il giovedì e il venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e il martedì e il mercoledì dalle 14:30 alle 18:00.

Dal 21 gennaio sarà possibile procedere all’iscrizione accedendo al proprio fascicolo sanitario elettronico (con Spid), recandosi in qualsiasi farmacia aderente al servizio, oppure rivolgendosi all’Ufficio Scelta e Revoca di Angera (Via Boldrini, 9. Lun-ven 8.30/12.00).