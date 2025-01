Un punto insipido per Castellanzese e Crema

(Foto Aldo Massarutto)

Castellanzese e Crema si sono spartite la posta in palio, nello scontro salvezza andato in scena al “Provasi”. Il risultato finale di 1-1 è stato sbloccato dagli uomini di mister Corrado Cotta al 31’ del primo tempo grazie alla rete messa a segno da Rodolfo Masera, per l’ex Varesina si tratta del primo gol stagionale. Nel finale della prima frazione la squadra di mister Mateo Vullo è riuscita a trovare il pareggio e l’autore della marcatura è stato Francesco Bigotto, centrocampista che lo scorso anno vestiva proprio la maglia neroverde. Nel secondo tempo, salvo alcuni sporadici tentativi di entrambe le squadre, il gioco è stato lento e molto spezzettato e la partita è terminata con il punteggio di 1-1. Questo risultato di fatto non serve a nessuna delle due compagini, che rimangono invischiate nella lotta per evitare i playout. La Castellanzese è salita a 23 punti a parimerito con il Vigasio, che oggi ha vinto lo scontro diretto contro il Ciliverghe. Il Crema invece segue a quota 22 appaiato al Magenta, che oggi è stato sconfitto dalla capolista Ospitaletto.

Fischio d’inizio

Mister Corrado Cotta ripropone il solito 3-5-2 con Poli in porta, Robbiati, Gritti e Bernardi in difesa. Sulle fasce agiscono Rodolfo Masera e Boccadamo, in mezzo spazio a Castelletto, Lacchini e Di Coste. In avanti il tandem formato da Boix Garcia e Chessa. Il Crema risponde con un 4-3-1-2 che prevede l’impiego di Maianti tra i pali, Abbà, Zanoni, Guarino e Bernardini compongono il quartetto di difesa, a centrocampo Pallaro è affiancato da Tacconi e dall’ex di turno Bigotto. Sulla trequarti c’è Greco a sostegno di Longo e Akammadu. Dirige l’incontro il signor Samuel Dania di Milano coadiuvato dagli assistenti Serafino Marchei di Ascoli Piceno e Stefano Allievi di San Benedetto del Tronto.

Primo tempo

Il primo squillo della partita arriva all’8’ con Chessa che ha provato a sorprendere Maianti con una conclusione velenosa da calcio di punizione. Al 14’ Bernardi colpisce al volo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma la sua conclusione potenzialmente pericolosa, viene murata da un difensore nerobianco. Sempre il difensore neroverde con il numero 37 è pericoloso pochi istanti dopo con un colpo di testa dal cuore dell’area di rigore che costringe l’estremo difensore del Crema ad una parata plastica. Al 31’ la Castellanzese si porta in vantaggio: prima Chessa scocca una conclusione potente che viene respinta da Maianti, poi il pallone termina sui piedi di Rodolfo Masera che insacca il gol dell’1-0. Successivamente ancora Castellanzese in avanti con un tiro di Chessa dalla distanza, che termina alto non di molto. Al 42’ il Crema trova la rete del pareggio con il più classico dei gol dell’ex, Bigotto riceve il pallone e una volta giunto in prossimità dell’area di rigore lascia partire un sinistro che si insacca nell’angolino alla sinistra di Poli, il quale ha toccato il pallone, ma non a sufficienza per evitare l’1-1. Il primo tempo si chiude in parità dopo un minuto di recupero.

Secondo tempo

In avvio di ripresa iniziano meglio gli ospiti che nei primi dieci minuti provano a spingere e si rendono pericolosi con una conclusione potente di Bernardini schermata da un difensore neroverde. Al 20’ la Castellanzese si rende pericolosa con un tiro di Robbiati che dopo una deviazione finisce di poco sopra alla traversa. Tre minuti più tardi Chessa lascia partire una traiettoria insidiosa dalla bandierina, Colombo prova a spizzarla nell’area piccola, ma manca il pallone, che però esce di pochissimo. Al 28’ Boccadamo dalla fascia sinistra mette in mezzo per Castelletto che arriva a rimorchio e la sua conclusione finisce di pochissimo sul fondo, complice anche una piccola deviazione, ma decisiva, da parte di un difensore ospite. La partita si chiude dopo 4 minuti di recupero con le due squadre che si spartiscono la posta in palio.