Università Liuc: agevolazioni per le iscrizioni per tutto il sistema Confindustria

Sono potenzialmente migliaia i beneficiari di una convenzione che l’Università Liuc ha avviato con il Sistema Confindustria per garantire una riduzione dei contributi per l’iscrizione ai corsi di laurea e post-laurea dell’ateneo. Scontistiche che, in una logica allargata, coinvolgeranno tutte le oltre 151.500 aziende associate a Confindustria, con condizioni ancora più di favore per le 1.100 imprese associate a Confindustria Varese e i loro oltre 66.000 addetti.

Non solo gli imprenditori titolari d’impresa e i loro figli. Le agevolazioni riguarderanno, infatti, anche tutti i dipendenti impiegati nelle realtà che compongono la compagine associativa, che a loro volta potranno estendere le scontistiche alle persone rientrati nel proprio stato di famiglia. La Liuc conferma così la propria natura di Business University nata con l’obiettivo di sostenere le imprese nei propri percorsi di crescita e per continuare ad alimentare e incrementare il saper fare nel tessuto sociale ed economico del Paese.

Le scontistiche verranno applicate alle nuove immatricolazioni ai corsi di laurea delle scuole di Economia e management e di Ingegneria gestionale della Liuc, così come alle iscrizioni ai corsi della Liuc Business School e del PhD in Management. Diverse le scontistiche previste: del 25% per i soci fondatori (e loro familiari) della Liuc: del 15% per i titolari e i dipendenti (e rispettivi familiari) delle imprese associate a Confindustria Varese, del 10% per i titolari e i dipendenti (e rispettivi familiari) delle imprese associate al resto del Sistema Confindustria.

Confindustria ma non solo. In una logica di più ampia apertura al territorio, la scontistica del 10% verrà applicata anche a tutto il personale del Jrc – Joint Research Center di Ispra. Il presidente dell’Università Liuc, Riccardo Comerio: «I fondatori della Liuc vollero trasformare un sito manifatturiero in una Università, la Liuc – Università Carlo Cattaneo, perché anche simbolicamente intendevano rendere evidente la loro convinzione che non può esserci sviluppo economico senza investimenti culturali e senza progresso sociale. Questa convinzione, che continua a trasmettersi, è uno dei valori che unisce Confindustria e Liuc e che, tra l’altro si è concretizzato nel Social Progress Index della provincia di Varese elaborato nel 2022 con il supporto scientifico di IEC – Institute for Entrepreneurship and Competitiveness della Liuc - Università Cattaneo con l’obiettivo di avere una mappa con i punti deboli ed i punti di forza del Varesotto per impostare, ognuno per la propria parte, insieme alle istituzioni, alle imprese e agli altri attori sia pubblici sia privati, politiche innovative in grado di aumentare il benessere delle comunità locali. La Liuc interpreta la propria parte da sempre proponendo ai propri studenti agevolazioni e opportunità di studio ed esperienze di qualità anche all’estero; e ora con queste convenzioni intende estenderle a coloro che con il proprio lavoro contribuiscono alla crescita del nostro territorio così che possano riprendere gli studi o avvicinarsi con fiducia alla nostra Università oppure aggiornare la propria professionalità attraverso le proposte della Business School. In particolare, il progetto intende far capire ai giovani che la formazione può essere ancora ascensore sociale, che opportunità di crescita personale e professionale ci sono anche in Italia e che, nonostante il momento storico complesso, questo mondo imprenditoriale vuole e sa investire suoi giovani e riconosce il loro valore».

Il delegato di Confindustria all’Education e all’Open innovation, Riccardo Di Stefano: «Con questa iniziativa Liuc si conferma ancora una volta una grande risorsa del sistema Confindustria e lo dimostra offrendo vantaggi concreti a tutte le nostre imprese associate e, aspetto da sottolineare, anche ai loro dipendenti e alle loro famiglie. Sono strumenti fondamentali per la crescita delle competenze di imprenditori, manager e lavoratori, ma anche per la diffusione di una cultura aziendale votata alla formazione continua e allo sviluppo dell’attitudine più importante in questa rivoluzione tecnologica così veloce che viviamo: quella di imparare ad imparare. Vale per i più giovani che possono scegliere corsi di laurea all’avanguardia, tra economia e ingegneria, così come per gli adulti che potranno accedere alla vasta offerta formativa della Liuc Business School, sempre al passo con i tempi, anzi, a voler essere più precisi, sempre in grado di anticipare i tempi. Senza dimenticare l’importanza del PhD in Management per coloro che vorranno sviluppare percorsi di ricerca con e per l’impresa, affinché si possano interpretare i fenomeni aziendali in modo integrato utilizzando i principi metodologici generali per la ricerca quantitativa e qualitativa nelle scienze sociali, con docenti di altissimo prestigio. Il ponte tra l’università e l’impresa è strategico per il futuro del Paese, si sente dire spessissimo, ma attraverso le agevolazioni della Liuc vediamo che non restano soltanto parole, sono invece realtà tangibili – a vantaggio di imprese e non solo – che ci rendono orgogliosi di appartenere al sistema Confindustria».

Il Presidente di Confindustria Varese, Roberto Grassi: «L’accordo concordato con la Liuc è un esempio concreto di quanto l’Università, nata per volontà degli industriali del Varesotto, voglia affermarsi sia come strumento di crescita delle competenze all’interno delle imprese, sia come opportunità di realizzazione personale per le nuove generazioni del territorio e non solo. Per questo la convenzione fortemente voluta da Confindustria Varese ed estesa a tutto il sistema nazionale di Confindustria, è stata pensata sia per agevolare l’accesso ai corsi di formazione della Business School, sia ai corsi di laurea dell’ateneo. Abbiamo bisogno di risorse umane sempre più preparate su quelli che sono i più moderni asset strategici di sviluppo e sulle transizioni in atto. Da qui l’idea di un’iniziativa che potesse coinvolgere la più ampia platea di beneficiari che solo in provincia di Varese parte da una base di 66.000 persone, gli addetti delle imprese associate che, con effetto moltiplicatore, potranno estendere le scontistiche previste a tutti i propri figli e all’intero nucleo familiare.

Non è un semplice accordo di sistema, è un’intesa che vuole abbracciare tutto un territorio, la sua economia, le sue comunità e oltre».

Le informazioni relative ai corsi attivi presso la Scuola di Economia e Management e presso la Scuola di Ingegneria Gestionale sono pubblicate sul portale dell’Ateneo www.liuc.it. Le informazioni relative ai Master e ai corsi attivi presso la Liuc Business School sono invece disponibili su www.liucbs.it.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare: per i corsi della LIUC: l’e-mail orientamento@liuc.it oppure il numero di telefono 0331/572.257;