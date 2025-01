Vetrine sfondate per rubare pochi spiccioli: ladri in azione nella notte a Vedano e Venegono

Ladri in azione nella notte tra venerdì e sabato a Venegono e Vedano Olona. Nel mirino due bar e una farmacia, colpiti tra le 3 e le 4 del mattino con le stesse modalità da tre persone.

Il primo colpo a Venegono: i ladri hanno cercato di entrare in un bar sfondando il vetro dell’ingresso ma sono stati messi in fuga dalle urla di una persona che si è accorta di quanto stava accadendo.

I malviventi si sono quindi spostati a Vedano Olona, dove hanno preso di mira prima la Farmacia Rossi e poi il Bar Chiaro Scuro, entrambi affacciati sulla centralissima piazzetta della Pace, al piano terra di un condominio dove abitano parecchie persone. Incuranti del rischio di essere sentiti, hanno sollevato un pesante tombino stradale e con quello hanno infranto prima la vetrina della farmacia, dove hanno trovato solo pochi spiccioli. Non contenti – e incuranti dell’allarme della farmacia che ha iniziato a suonare – i tre hanno ripetuto l’azione con lo stesso copione nel vicino bar Chiaro Scuro, spaccando il vetro della porta. A quel punto sono intervenuti i carabinieri mettendo in fuga i malviventi. Uno dei tre, secondo il titolare del bar di Vedano, sarebbe stato però fermato.

Irrisorio il bottino: qualche manciata di monete che, in gran parte, i ladri hanno perso per strada nella fretta di scappare. I danni, per gli esercizi commerciali colpiti, sono sicuramente più significativi dei soldi sottratti.

Non è la prima volta che si verificano fatti analoghi a Vedano Olona: lo stesso bar Chiaro Scuro è stato più volte vittima delle attenzioni dei ladri, con diverse effrazioni sempre nel cuore della notte.