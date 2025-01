Visita del Governatore Anna Maria Peronese al Lions Club Luino: entrano nuovi soci

Una serata di grande rilevanza e partecipazione ha contraddistinto l’intermeeting tra il Lions Club Luino e il Lions Club di Laveno Mombello Santa Caterina del Sasso, con la visita di Anna Maria Peronese, Governatore del Distretto 108 Ib1. L’evento, svoltosi in un clima di amicizia e condivisione al ristorante ‘La Bussola’ di Cittiglio, ha visto la presenza di figure di spicco del mondo lionistico, tra cui il Presidente del Lions Club Luino Paolo Enrico, il Presidente del Lions Club Laveno Leonardo Salvemini, il Past Governatore Alberto Frigerio, il Presidente della 2a Circoscrizione Alen Caiola, il Presidente della Zona C Damon Zangheri.

Nel corso della serata, oltre agli interventi istituzionali e agli aggiornamenti sulle attività lionistiche, si è celebrato un momento di grande importanza per il Lions Club Luino: l’ingresso di due nuovi soci, Carolina De Vittori e Stelvio Berton, proposti e presentati da Pierfrancesco Buchi.

Carolina De Vittori, di Montegrino Valtravaglia, ha dedicato la sua vita all’insegnamento della lingua e letteratura francese e alla valorizzazione del patrimonio culturale locale. Laureata in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università Cattolica di Milano, ha proseguito i suoi studi alla Sorbona di Parigi e all’Alliance Française. La sua carriera si è svolta principalmente presso l’ISIS “Città di Luino” Carlo Volontè, dove ha insegnato fino al 2005. Attivissima nel mondo culturale, ha fondato e presiede l’Associazione Culturale “Amici di G. Carnovali detto il Piccio”, con cui ha promosso mostre, restauri e pubblicazioni per valorizzare artisti e beni storici del territorio. La sua energia e il suo impegno filantropico rappresentano un grande valore aggiunto per il Lions Club di Luino.

Stelvio Berton, residente a Luino, vanta un’importante carriera nel settore assicurativo. Dopo aver ricoperto ruoli di responsabilità nelle Assicurazioni Generali, è stato per oltre trent’anni Procuratore Capo della Reale Mutua Assicurazioni di Luino, continuando oggi come consulente. La sua passione per la cultura si riflette nel suo profondo interesse per la storia antica, in particolare per le civiltà egizia, greca e micenea, oltre che per le discipline esoteriche. Sportivo e praticante di arti marziali, è cintura nera di Karate e Nippon Kempo. La sua esperienza e il suo entusiasmo sono un prezioso contributo per il sodalizio.

Nel corso della serata è stata conferita a Corsignana ‘Corsy’ Maldari, socia del Luino, la Melvin Jones Fellow, tra le più importanti onorificenze lionistiche: è stato premiato il suo impegno, in particolare per la campagna di prevenzione negli asili dell’ambliopia (occhio pigro), un disturbo della vista che, se precocemente scoperto, può essere facilmente curato, senza che vi siano conseguenze nella vita adulta.

“L’intermeeting tra il Lions Club Luino e il Lions Club Laveno Mombello Santa Caterina del Sasso si è concluso con un rinnovato spirito di collaborazione e un forte senso di appartenenza ai valori lionistici. La presenza del Governatore Anna Maria Peronese ha dato ulteriore prestigio all’evento, sottolineando l’importanza dell’impegno sociale e culturale dei Lions sul territorio. Con l’ingresso di Carolina De Vittori e Stelvio Berton, il Lions Club Luino si arricchisce di due nuove figure di spicco, pronte a dare il loro contributo per il bene della comunità. Complimenti a Corsy Maldari per il suo costante impegno” commenta il Presidente Paolo Enrico.

Foto da sinistra Paolo Enrico, Alberto Frigerio, Anna Maria Peronese, Stelvio Berton, Pierfrancesco Buchi, Carolina De Vittori.