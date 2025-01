Weekend di pioggia sui cieli di Varese e provincia

“Una perturbazione collegata alla bassa pressione con minimo sulle Baleari raggiunge oggi la regione Padano Alpina. Sono previste piogge deboli e nevicate solo in montagna. Una seconda perturbazione è attesa per Venerdì sera e si allontanerà Domenica mattina. In seguito soleggiato per più giorni. Le temperature restano oltre le medie del periodo.“

È il punto meteo fatto dal Centro geofisico prealpino che non preannuncia nulla di buono sul fronte meteo su Varese e provincia per la tre giorni a venire.

Venerdì sono previste piogge prima leggere poi più insistenti, e neve in montagna, nella seconda parte della giornata.

Sabato “molto nuvoloso o coperto con deboli piogge diffuse nella notte e in mattinata. Neve oltre 1000m. In serata asciutto e a tratti poco nuvoloso in montagna. Temperature senza variazioni“.

Domenica 2 febbraio: al mattino ancora nuvolosità bassa, poi soleggiato. Asciutto. Temperature massime in lieve aumento. Lunedì 3: soleggiato e asciutto. Temperature in lieve calo.