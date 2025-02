18 milioni di euro da BCC Iccrea e Simest per portare le pizze surgelate in America

Il Gruppo BCC Iccrea e SIMEST, la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, hanno finalizzato un’operazione di sostegno alla Roncadin S.p.A. del valore di circa 18 milioni di euro.

L’operazione ha visto la partecipazione di SIMEST – insieme al Fondo 394 gestito in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – per un importo pari a circa 8 milioni di euro, e il finanziamento del Gruppo BCC Iccrea, condotto tramite la capogruppo BCC Banca Iccrea, in pool con BCC Pordenonese e Monsile e BCC Financing (società del Gruppo specializzata nei finanziamenti agevolati) per ulteriori 10,5 milioni di euro.

L’iniziativa è volta ad accompagnare gli investimenti negli Stati Uniti della società friulana attiva nel settore dei surgelati, attraverso la realizzazione di uno stabilimento produttivo dal valore complessivo di circa 30 milioni di euro.

Si tratta del primo investimento produttivo internazionale del Gruppo, che opera negli USA da più di un decennio attraverso una propria società dedicata alla distribuzione commerciale con sede a Chicago. La presenza in loco su un mercato remunerativo ed alto-spendente come quello americano consentirà a Roncadin di superare i problemi doganali associati all’importazione di prodotti contenenti carne e insaccati e di avere accesso a canali di vendita e opportunità di mercato che non sarebbero raggiungibili esclusivamente attraverso l’export.

Il nuovo stabilimento statunitense sarà in grado di produrre circa 25 milioni di pizze surgelate l’anno: la linea produttiva è stata appena completata ed è stata avviata la produzione.

«Lo stabilimento di Chicago – ha dichiarato l’amministratore delegato Dario Roncadin – è un fattore chiave per la crescita di Roncadin, perché ci permette di servire al meglio un mercato strategico come quello nordamericano, dove siamo entrati nel 2013 importando le pizze prodotte a Meduno e che vale 6 miliardi di dollari. Poter produrre direttamente negli USA apre a nuove e grandi opportunità per il Gruppo e le sue persone, nonché per la filiera e il Made in Italylegato alla produzione della pizza surgelata. In tutto il Nordamerica (USA e Canada) le nostre specialità sono conosciute e apprezzate per le loro caratteristiche autenticamente italiane: per il 68% sono destinate alle marche dei distributori locali, mentre il brand Roncadin rappresenta il 32% delle vendite. Il finanziamento di BCC Iccrea contribuirà all’attuazione dei nostri piani di sviluppo che prevedono la realizzazione di una seconda lineaproduttiva,sempre della capacità di circa 25 milioni di pizze all’anno, che porterà quindi a raddoppiare i volumi».

«Siamo entusiasti di supportare Roncadin nel suo primo passo verso l’espansione internazionale. Il nostro compito come SIMEST è proprio questo: credere e sostenere le imprese coraggiose che decidono di investire all’estero contribuendo, così, a creare una crescita diffusa e un tessuto economico più solido e competitivo. – ha dichiarato Vera Veri, Responsabile Investimenti Partecipativi di SIMEST – La nostra collaborazione con BCC Iccrea sottolinea l’importanza di un approccio integrato nel facilitare l’internazionalizzazione delle aziende italiane, a beneficio della crescita economica del nostro Paese».

«Siamo orgogliosi di poter supportare la crescita e la competitività di una azienda del territorio come la Roncadin Spa SB. Un’azienda che ha saputo crescere, raccogliere e vincere le sfide del mercato, senza mai fermarsi, includendo innovazione tecnologica e sostenibilità nei suoi piani di sviluppo, oltre al merito di rappresentare il made in Italy nel mondo con un prodotto iconico come la pizza. Con questa operazione in pool, insieme alla nostra Capogruppo BCC Banca Iccrea, stiamo dimostrando di essere presenti, concreti e pronti ad accompagnare anche aziende di questo calibro che offrono prestigio e riconoscibilità al territorio e rappresentano un buon esempio imprenditoriale per altre realtà locali, in piena aderenza alla nostra mission» ha dichiarato il Direttore Generale della BCC Pordenonese e Monsile Gianfranco Pilosio.

«Il Gruppo BCC Iccrea, grazie alle forti sinergie tra le sue strutture centrali e le BCC sul territorio, in questo caso BCC Pordenonese e Monsile, offre alle aziende tutti gli strumenti indispensabili volti a realizzare investimenti all’estero, per accrescere così il proprio ruolo sui territori di insediamento e, insieme, avviare o consolidare strategie commerciali per la valorizzazione del made in Italy anche in mercati stranieri» ha concluso Carlo Napoleoni, Responsabile Divisione Impresa del Gruppo BCC Iccrea.