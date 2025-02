A Olgiate Olona il concerto “Risonanze” del Trio artE’

L’Assessore alla Cultura del Comune di Olgiate Olona Sofia Conte, in collaborazione con la Scuola di Musica “Accademia Clara Schumann”, è lieta di annunciare un evento musicale di grande interesse, il concerto “Risonanze” del Trio artE’, formato da Emanuela Bianchi al violino, Roberta Parmigiani al violoncello e Milena Terlizzi al pianoforte, proporrà un repertorio che spazia dalla musica classica al “new concept”, in un’esperienza musicale unica che unisce tradizione e innovazione.

Nato nel 2015, il Trio si è distinto per la sua capacità di fondere il classico con generi contemporanei, creando un dialogo musicale che parla direttamente all’anima.

“Il concerto “Risonanze” si inserisce in questo percorso di valorizzazione culturale, offrendo un’esperienza che va oltre il semplice intrattenimento: è un momento di crescita collettiva, di condivisione e di sviluppo del senso di appartenenza alla comunità”, sottolinea la direttrice artistica dell’Accademia Clara Schumann, Simona Bonavera.

L’evento si svolgerà in un’atmosfera magica e suggestiva, alla luce delle candele, immersi nella scenografia creata dalle piante che faranno da cornice alla serata offerte dallo sponsor “Giardineria” di Olgiate Olona, testimoniando come le sinergie locali possano creare occasioni uniche di fruizione culturale.

L’Amministrazione Comunale di Olgiate Olona conferma ancora una volta il suo impegno per la promozione culturale del territorio. “Il nostro obiettivo”, dichiara l’Assessore Sofia Conte, “è quello di rendere la musica accessibile a tutti. La cooperazione tra il Comune e l’Accademia Clara Schumann rappresenta un esempio virtuoso di come le istituzioni possano lavorare insieme per creare opportunità di arricchimento culturale per i cittadini”.

L’appuntamento è per sabato 22 febbraio 2025 alle ore 21.00 presso il Teatrino di Villa Gonzaga (via Luigia Greppi n. 9/11), con ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.