A Solbiate Olona una serata sulla “medicina di genere”

Negli ultimi anni, la medicina di genere è diventata un tema di crescente interesse nel panorama sanitario. Numerosi studi scientifici hanno dimostrato come le malattie comuni possano presentare differenze significative nell’insorgenza, nella progressione e nelle manifestazioni cliniche tra uomini e donne, influenzando di conseguenza la risposta ai trattamenti terapeutici. Un approccio che tenga conto di queste differenze può migliorare la qualità delle cure e contribuire a una sanità più equa ed efficace.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la medicina di genere come “lo studio dell’influenza delle differenze biologiche, socio-economiche e culturali sullo stato di salute e di malattia di ogni persona”. Questa disciplina si propone quindi di superare l’approccio tradizionale della medicina, spesso basato su studi condotti prevalentemente su pazienti maschili, per sviluppare strategie terapeutiche più mirate e personalizzate.

Un incontro per approfondire il tema

Per promuovere una maggiore consapevolezza e aprire un dibattito su questo argomento, il 7 marzo alle ore 20.30, presso il Centro Socio Culturale di Solbiate Olona, si terrà l’evento dal titolo “Stasera parliamo di: Medicina di genere”, organizzato dalla Commissione Politiche Sociali del Comune. L’incontro sarà un’occasione per approfondire le ultime evidenze scientifiche e le implicazioni pratiche di questo approccio nel sistema sanitario.

Tra i relatori che interverranno ci saranno figure di spicco del settore sanitario e istituzionale:

Giada Martucci, Assessore alle Politiche Sociali;

dr.ssa Teodora Maria Gandini, Medico di Medicina Generale a Induno Olona e componente del Gruppo di Approfondimento Tecnico (GAT) sulla Medicina di Genere di Regione Lombardia;

dr.ssa Tatiana Tkachenko, Medico di Medicina Generale a Solbiate Olona;

dr.ssa Letizia Valerio, infermiera e sociologa, presidente della Commissione Politiche Sociali e componente del GAT sulla Medicina di Genere di Regione Lombardia.