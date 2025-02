A Varese auto si ribalta e si schianta contro una cancellata

Alle ore 20:00 di sabato 1° febbraio i vigili del fuoco sono intervenuti in via Rodari a Varese per un incidente stradale: un’autovettura ha perso il controllo e si è ribaltata sulla cancellata di un’abitazione.

Gli operatori hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo. A quanto pare, malgrado i danni subiti dall’auto, l’automobilista non è rimasto ferito in maniera grave ed è riuscito ad uscire da sola dalla vettura.