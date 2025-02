Al via l’ottava edizione del Rugby Varese Music Challenge

Sono ormai più di vent’anni che l’ASD Rugby Varese organizza l’amatissima Festa del Rugby, evento che non celebra solo lo sport, ma anche la musica: al via le candidature per la nuova edizione del Rugby Varese Music Challange che per il 2025 ha in serbo una grande novità: la “categoria Dj”.

Il Rugby Varese Music Challenge nasce nel 2017 con l’obiettivo di dare alle band che vogliono farsi conoscere lo spazio per esibirsi alla Festa del Rugby, evento che porta al Campo “Aldo Levi” di Giubiano migliaia di persone per tre giorni di sport, divertimento e musica.

Fin dalle prime edizioni di questo evento, il Rugby Varese ha promosso la creatività di artisti emergenti, ma anche di artisti affermati. In collaborazione con un concorso nato nelle storiche Cantine dell’Associazione Coopuf, il Rugby Varese iniziò ad assegnare una specifica propria Menzione che apriva il palco della Festa ad un artista che si fosse distinto per la carica, l’energia e la passione. Si andò così costruendo un vero e proprio concorso dedicato agli artisti indipendenti. Grazie alla partnership con Madboys Eventi & Concerti, Coopuf I.C. e più recentemente, il collettivo 4Season Collapse, il concorso è ora giunto alla sua ottava edizione.

Anche quest’anno il Rugby Varese Music Challenge vuole dare spazio alla musica indipendente, ma con alcune importanti novità: non solo la nuova categoria dedicata ai Dj, ma anche il premio speciale per il miglior testo d’autore.

Il concorso è dedicato alle band e ai Dj di Varese, della Provincia e non solo. L’iscrizione da quest’anno avrà un limite di età di 35 anni (almeno l’80% della band deve essere al di sotto di quest’età) e si rivolge ad artisti emergenti o indipendenti, che siano dunque sciolti da vincoli contrattuali con operatori professionali del settore musicale.

Per potersi iscrivere al concorso è necessario leggere attentamente il regolamento e compilare il modulo in allegato inviandolo via mail a challenge@rugbyvarese.it .



Le selezioni per le eliminatorie del contest si svolgeranno dal 31 gennaio al 21 febbraio attraverso le candidature online. Le eliminatorie si svolgeranno presso il campo “A. Levi” di via Salvore 9 nei giorni 9 marzo, 16 marzo, 30 marzo e 6 aprile, con esibizioni dal vivo di 4 band/artisti e 1 Dj per serata.

La finale si svolgerà direttamente sul palco della Festa del Rugby dove i primi tre classificati del challenge si esibiranno durante le eliminatorie, oltre al primo classificato tra i 4 Dj.

Le iscrizioni termineranno venerdì 21 febbraio alle ore 18.

I PREMI DEL RUGBY VARESE MUSIC CHALLENGE

Il Primo Classificato vincerà la registrazione di un singolo in studio professionale e di un videoclip, con relativa distribuzione da parte di un’etichetta discografica. Il Secondo Classificato, invece, vincerà un’esibizione in occasione del Bodio Summer Fest 2025.Il Primo Classificato della categoria “Dj” avrà l’opportunità di esibirsi durante una delle serate della Festa del Rugby 2025 (12-13-14 giugno), secondo le specifiche date dall’Organizzazione in seguito alla vittoria e secondo le esigenze tecnico-logistiche della festa.

Oltre ai premi per i primi tre classificati sono previsti anche due “premi speciali”: premio “Piccola città” al miglior testo d’autore tra i brani originali presentati nel concorso. Una giuria di giovani U35 guidati da un artista esperto assegnerà questo premio che consisterà nella registrazione, in uno studio professionale, del brano vincitore e nella possibilità di eseguire il suddetto brano in apertura ad una delle serate della Festa del Rugby; la Menzione Speciale del Consiglio Comunale dei Giovani di Laveno Mombello, che assegnerà una menzione speciale ad un artista/band che otterrà la possibilità di esibirsi al Laveno End Of Summer Fest.