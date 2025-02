Altitudini: tre giorni di cinema di montagna a Varese con il Festival di Trento

Dal 14 al 16 marzo Varese ospita “Altitudini”, una rassegna cinematografica dedicata alla montagna, organizzata dall’Associazione Amici di Riccardo Prina in collaborazione con il Trento Film Festival e Filmstudio 90 Aps, con il patrocinio di Comune di Varese, Università dell’Insubria e Club Alpino Italiano – sezione di Varese.

L’evento propone una selezione di film presentati alla 72ª edizione del Trento Film Festival, scelti da Mauro Gervasini, critico cinematografico varesino e responsabile della programmazione del festival trentino, nonché direttore artistico di “Altitudini”.

“Si pensa spesso che il territorio prealpino non sia vera montagna, ma non è così”, spiega Mauro Gervasini. “La provincia di Varese, che si affaccia sulla Svizzera e sul Lago Maggiore, è montagna a tutti gli effetti. Da qui nasce l’idea di creare un ponte tra le storie alpine del Trento Film Festival e il nostro territorio”.

Un evento in ricordo di Riccardo Prina

L’iniziativa è promossa dagli Amici di Riccardo Prina, associazione nata nel 2015 per ricordare il giornalista e critico d’arte varesino scomparso nel 2010. “Vogliamo essere poliedrici, proprio come lo era Riccardo”, racconta la presidente Chiara Brovelli. “Dopo il premio fotografico legato al Premio Chiara e il concorso di critica d’arte al Liceo Cairoli, oggi proponiamo un festival cinematografico. Filmstudio 90 era un luogo caro a Riccardo, e il legame con il Trento Film Festival è nato in modo naturale grazie all’amicizia con Mauro Gervasini”.

Anche Gabriele Ciglia, presidente di Filmstudio 90 Aps, sottolinea l’importanza della collaborazione: “Per noi, che ci occupiamo di cinema da oltre trent’anni, è un piacere ospitare una selezione di film dal Trento Film Festival, evento di riferimento anche per la nostra rassegna Di Terra e di Cielo“.

Il programma delle proiezioni

Venerdì 14 marzo

Mattinata per le scuole (ore 9, Cinema Nuovo – Viale dei Mille 39)

Proiezione di quattro cortometraggi a tema montagna e sostenibilità, con introduzione dei docenti dell’Università dell’Insubria Antonio Maria Orecchia (storico) e Adriano Martinoli (zoologo):

Il ritorno del lupo (Niccolò Barca, Tommaso Merighi – Italia, 2023)

Diciassette (Thomas Horat – Svizzera, 2023)

Tales of Jan Mayen (Hugo Pettit – Regno Unito, 2022)

The Ice Builders (Francesco Clerici, Tommaso Barbaro – Italia, 2024)

Serata al Cinema Nuovo (ore 20.45)

Diciassette (Thomas Horat – Svizzera, 2023) – Premio della Giuria 2024 del Trento Film Festival

Il contrabbando non è peccato (Nicola Buffoni – Italia, 2024)

Introduzione di Mauro Gervasini

Sabato 15 marzo

Pomeriggio e serata al Cineclub Filmstudio 90 (Via Carlo De Cristoforis 5)

Ore 17.30: L’età sperimentale (Marco Zingaretti – Italia/Stati Uniti, 2024) – Introduzione di Mauro Gervasini

Ore 17.30: Le fils du chasseur (Juliette Riccaboni – Svizzera, 2023) – Genziana d’Oro – Premio CAI 2024 . Introduzione di Miro Forti , selezionatore del Trento Film Festival

. Introduzione di , selezionatore del Trento Film Festival Ore 21.00: Un pasteur (Louis Hanquet – Francia, 2024) – Gran Premio “Città di Trento” 2024, Genziana d’Oro

Domenica 16 marzo

Serata al Cineclub Filmstudio 90 (ore 20.00)

Tales of Jan Mayen (Hugo Pettit – Regno Unito, 2022)

Les vagabonds du Logan (Mathieu Rivoire – Francia, 2022)

Informazioni e biglietti

Proiezioni per le scuole: ingresso gratuito

Cinema Nuovo (venerdì sera): 5 euro – 3 euro per soci CAI e Filmstudio

Filmstudio 90 (sabato e domenica): accesso con tessera Filmstudio 90 o Arci, da sottoscrivere almeno 24 ore prima sul sito: www.filmstudio90.it/tesseramento

Info e contatti: filmstudio90@filmstudio90.it