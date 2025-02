Astuti: “Il voto in consiglio regionale per l’uscita dall’OMS è un fatto gravissimo”

Dopo l’approvazione in consiglio regionale della mozione a firma leghista che impegna la Lombardia a chiedere al Governo di uscire dall’OMS se non ci saranno le condizioni di sostenibilità economica, Samuele Astuti del Pd interviene: «Io credo che con la salute delle persone non si possa scherzare. L’organizzazione mondiale della sanità può essere criticata, ci mancherebbe, significa che siamo in democrazia, ma uscirne non ha alcun senso, è contro il nostro interesse. Lo vuole fare Donald Trump, che durante il Covid consigliava di assumere disinfettanti per via orale, cosa pericolosissima, e che oggi ha nominato un ministro della sanità apertamente NoVax. È questo l’esempio che la Lega e la maggioranza di centrodestra vogliono seguire anche in Lombardia?»

Il consigliere dei democratici parla di fatto gravissimo: « Il voto di martedì in Aula è stato gravissimo, perché per la prima volta un Consiglio regionale ha chiesto al Governo di valutare l’uscita dall’OMS, votando una mozione firmata dalla Lega, mentre ha bocciato la nostra che chiedeva di sostenere la posizione dell’assessore Bertolaso, contrario all’uscita. Paradossalmente ci siamo trovati noi a sostenere Bertolaso e il centrodestra, che ormai ha perso la bussola, a sconfessarlo e a sostenere le tesi folli di Donald Trump. Un errore molto grave che indica una traiettoria pericolosa per la salute delle lombarde e dei lombardi, su cui noi non faremo alcuno sconto».

Il testo del Pd, bocciato, chiedeva invece di “sostenere la posizione dell’assessore Bertolaso su necessità che l’Italia rimanga nell’Oms; attivarsi presso il governo nazionale affinché non venga messa in discussione la partecipazione dell’Italia all’Organizzazione Mondiale sanità.”