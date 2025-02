Cassano Magnago inaugura la 19ª Stagione Musicale Comunale con un viaggio nella poesia d’amore

Programma completo della 19ª Stagione Musicale Comunale di Cassano Magnago

Domenica 16 febbraio – ore 17.30

“Il poeta dell’amore”

Christoph Von Weitzel – baritono

– baritono Diana Nocchiero – pianoforte

Robert Schumann – Dichterliebe op. 48

Im wunderschönen Monat Mai (poesia n. 1) Aus meinen Tränen sprießen (poesia n. 2) Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne (poesia n. 3) Wenn ich in deine Augen seh (poesia n. 4) Ich will meine Seele tauchen (poesia n. 7) Im Rhein, im heiligen Strome (poesia n. 11) Ich grolle nicht (poesia n. 18) Und wüßten’s die Blumen, die kleinen (poesia n. 22) Das ist ein Flöten und Geigen (poesia n. 20) Hör’ ich das Liedchen klingen (poesia n. 40) Ein Jüngling liebt ein Mädchen (poesia n. 39) Am leuchtenden Sommermorgen (poesia n. 45) Ich hab’ im Traum geweinet (poesia n. 55) Allnächtlich im Traume (poesia n. 56) Aus alten Märchen winkt es (poesia n. 43) Die alten, bösen Lieder (poesia n. 65)

Intermezzo pianistico

Franz Schubert An die Musik, Ständchen, Romanze

Robert Schumann Der Einsiedler op. 83 n. 3, Frühlingsfahrt op. 56 n. 2

Domenica 2 marzo – ore 17.30

“A Vienna sulle orme di Brahms” – TRIO DI GENOVA

Vittorio Costa Balossi – pianoforte

– pianoforte Veronica Nosei – clarinetto

– clarinetto Andrea Bellettini – violoncello

A. Zemlinsky – Trio op. 3 in re minore

C. Frühling – Trio op. 40

Domenica 16 marzo – ore 17.30

“Anima”

Moira Michelini – pianoforte

N. Rota – Preludi n. 2, n. 4, n. 13, n. 12

J.S. Bach – Preludi e arrangiamenti per pianoforte

D. Scarlatti – Sonate L 79, L 23, L 93

A. Soler – Sonate della collezione Fitzwilliam

M. Vento – Largo in Do minore, Allegro in Mi bemolle maggiore

G.B. Lulli, M.A. Rossi – Sarabanda e brani per pianoforte

Domenica 30 marzo – ore 17.30

“All’ombra del ciliegio in fiore”

Maria Giovanna Michelini – soprano

– soprano Paolo Chiarandini – pianoforte

Viaggio poetico/musicale con i versi dei maggiori poeti friulani

(Pierluigi Cappello, Pier Paolo Pasolini, Alan Brusini, Riccardo Castellani)

Domenica 13 aprile – ore 17.30

“Trio Caffè Concerto: i brani più famosi della musica classica da Bach a Mascagni”

Gioele Zampa – violino e fisarmonica

– violino e fisarmonica Diego Pesaresi – violoncello

– violoncello Nicoletta Latini – pianoforte

J.S. Bach – Arioso

E. Elgar – Liebesgruss

J. Strauss – Sangue Viennese

C. Saint-Saëns – Il cigno

G. Fauré – Pavane

N. Piovani – La vita è bella

E. Morricone – Gam Gam, Nuovo Cinema Paradiso, Gabriel’s Oboe

G. Gershwin – I Got Rhythm

A. Piazzolla – Adiós Nonino, Oblivion, Chiquilín de Bachín

Dopo il concerto (ore 18.30) – NOTE D’ARTE:

“San Giulio, il restauro tra alta tecnologia e tradizione”

Presentazione video a cura di Salvatore Napoli – CORES4N srl

Un cartellone ricco e variegato, che saprà conquistare il pubblico con la sua proposta artistica di qualità. L’appuntamento è fissato per domenica 16 febbraio, per un inizio di stagione che promette emozioni e bellezza, tra note e poesia.