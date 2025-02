Chef Barzetti ripropone in televisione la tradizione del “Ris in Cagnun cul Persic”

Un viaggio nella tradizione culinaria lombarda e, mai come in questo caso, varesina. Chef Sergio Barzetti, ospite fisso di Antonella Clerici su Rai1 a “È sempre mezzogiorno” nella puntata di lunedì 24 febbraio ha portato una ricetta classica dei Laghi: il riso in cagnone con il pesce persico.

«Oggi ho deciso di riproporre una ricetta che riprende la nostra tradizione – spiega il cuoco malnatese -, l’ho fatta anche in modi diversi così da accontentare tutti. Ci tenevo a ricordare la “Confraternita del Ris in Cagnun cul Persic”. Il messaggio che volevo far passare è quello dell’utilizzo del pesce di lago in cucina, soprattutto nelle nostre zone, in maniera da incentivarne il consumo. Più ne usiamo, soprattutto noi ristoratori, più facciamo cultura sul lago e più fa da volano per i pescatori, perché altrimenti smettono e se smettono i pescatori, ahimè, c’è un problema anche di equilibrio dei laghi, dei nostri laghi».

«Visto che abbiamo sette laghi, promuoviamoli – conclude lo chef -. Bisogna continuare a parlarne in maniera che anche la gente impari a consumarlo nei locali e di conseguenza più c’è richiesta più c’è offerta, come il mercato vuole».