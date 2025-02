Circoli di Fratelli d’Italia a congresso nel Legnanese: Daniel Dibisceglie confermato presidente a Cerro, Rescaldina sceglie Luca Perotta

Si apre anche nel Legnanese la stagione congressuale per Fratelli d’Italia, partito che in meno di dieci anni è passato dal 2% alle politiche del 2013 al 26% della tornata elettorale che due anni e mezzo fa ha di fatto “incoronato” Giorgia Meloni prima donna presidente del Consiglio dei Ministri in Italia, per arrivare a sfiorare il 30% negli ultimi sondaggi. A fare da “apripista” sono stati i circoli di Cerro Maggiore e Rescaldina, che sabato 22 febbraio nell’auditorium di via Matteotti a Rescaldina hanno rispettivamente confermato Daniel Dibisceglie e scelto Luca Perotta come coordinatori.

«Entrambi i congressi sono stati unitari, e questo è un aspetto che vorrei sottolineare come molto positivo – ha spiegato Giuliano Polito, consigliere comunale di Parabiago e componente del direttivo provinciale del partito che ha fatto da garante ai due congressi -. Credo nel valore della partecipazione, capace di coniugare la democrazia e la garanzia che tutte le sensibilità, le opinioni e i punti visitati siano rispettati e rappresentati, ma anche di garantire che ci sia un ordine e una verticalità nei processi decisionali. La stagione congressuale che abbiamo iniziato lo scorso anno con il congresso provinciale è un esempio di partecipazione democratica molto maggiore di quella che fanno altri partiti che si vendono per democratici, e fa ancora più piacere quando la scelta è così partecipata da essere unanime e portare la struttura ad una dimensione in grado di farla lavorare nella maniera migliore possibile».

«Quello di oggi deve essere il calcio d’inizio non per ricostruire un partito, perché abbiamo già un partito ben costruito, con una classe dirigente preparata e in grado di portare avanti le istanze della cittadinanza che ci ha votato sino ad oggi, ma per dargli nuova linfa, perché al termine di ogni congresso si respira nell’aria un entusiasmo ritrovato, c’è la voglia di costruire qualcosa in più – ha aggiunto la consigliera regionale Maira Cacucci -. Da qui al prossimo mese avremo congressi in tutto il territorio e questo è importante perché servono squadre efficaci per affrontare le prossime campagne elettorali, non solo quelle del singolo territorio: prima di essere un partito siamo un movimento, una famiglia, e lo dimostriamo proprio quando ci sono le campagne elettorali».

A Cerro Maggiore confermato presidente Daniel Dibisceglie

A Cerro Maggiore il congresso di circolo di Fratelli d’Italia ha confermato come presidente Daniel Dibisceglie, classe 1991, assessore della giunta Berra dal 2018 e attualmente titolare delle deleghe a Cultura, Istruzione, Sport, Tempo libero, Servizi informativi, URP, Servizi elettorali e Rapporti con il consiglio comunale. Conferma anche per il suo vice, il “canterano” Christian Ferrari; con loro lavoreranno Laura Signò, Emanuele cunaci e Antonietta Loiacono.

«Negli anni il circolo di Cerro Maggiore ha dimostrato che Fratelli d’Italia non è solo un partito di idee, ma di azione concreta e la nostra attività amministrativa è la dimostrazione tangibile di ciò che possiamo fare quando ci impegniamo con determinazione e spirito di sacrificio – ha sottolineato Dibisceglie -. Fratelli d’Italia è una grande comunità che cresce insieme e nel mio ruolo di vicedelegato d’area nell’Alto Milanese ho avuto il privilegio di vedere quanto sia fondamentale creare una rete solida tra i circoli del territorio: solo unendo le forze possiamo dare ancora più valore alle nostre idee e portarle avanti con maggiore efficacia. La collaborazione tra circoli è la chiave per rafforzare la nostra presenza e incidere in modo concreto sulla politica locale e non solo».

«Credo fermamente nell’importanza di trasmettere alle nuove generazioni l’amore per la patria, la difesa delle nostre tradizioni e la partecipazione attiva alla vita politica – ha aggiunto il neo-confermato presidente -. La nostra missione è quella di formare giovani consapevoli, preparati e appassionati perché è da loro che dipenderà il futuro del nostro movimento e della nostra Italia. Dobbiamo continuare a investire su di loro, a coinvolgerli e a farli sentire protagonisti del cambiamento che i Fratelli d’Italia vogliono attuare. Oggi ripartiamo in continuità con nuovo slancio, con nuove sfide da affrontare, tra cui quelle che vedranno protagoniste anche i due Comuni più grandi del territorio, quello di Parabiago e quello di Legnano, che andranno ad elezioni. Il nostro obiettivo è chiaro: rendere Fratelli d’Italia ancora più forte, presente e incisivo nella vita politica di Cerro Maggiore e dell’intero Alto Milanese.

A Rescaldina passaggio di consegne tra Matteo Malacrida e Luca Perotta

Cambio al vertice del circolo, invece, a Rescaldina, dove, dopo gli anni sotto la guida di Matteo Malacrida, sarà Luca Perotta il nuovo presidente. Classe 1966, Perotta, storico fiorista del paese, ha corso come candidato sindaco alle elezioni amministrative del 2024 e oggi guida la lista di centrodestra Cambia Rescaldina dai banchi dell’opposizione, di cui è capogruppo. Insieme a lui nel nuovo direttivo del circolo cittadino del partito di Giorgia Meloni siederanno Michela Labriola, Matteo Malacrida, Guido Cortellezzi e Massimo Frascoli.

«Fratelli d’Italia è il partito che mi ha dato la possibilità di entrare a pieno titolo in politica, e mi ha dato anche la possibilità di candidarmi al sindaco a giugno 2024 – le sue parole dopo il congresso -. Da oggi sono presidente di circolo: l’intenzione è quella di creare un circolo importante sul territorio, un circolo propositivo. Purtroppo negli ultimi dieci anni sul territorio il centrodestra si è trovato un po’ disgregato, e nel momento in cui io ho deciso di candidarmi a sindaco la prima cosa che ho ribadito alla coalizione di centrodestra è stata proprio la volontà di “ricreare” il centrodestra sul territorio».

«Per pochi voti non siamo riusciti a vincere le elezioni, ma il giorno dopo la sconfitta ho radunato tutto il gruppo di centrodestra sottolineando di lavorare negli anni fino al 2029 per vincere la prossima tornata elettorale – ha aggiunto Perotta – : credo che questo territorio sia arrivato al punto dove ha necessariamente bisogno di un’amministrazione di centrodestra e sarà nostra prerogativa collaborare con i Comuni limitrofi. Ho scelto di candidarmi a sindaco e di iniziare a fare politica per cercare di fare qualcosa di bello sul territorio di Rescaldina, mi sono messo fin dal primo giorno a disposizione e quotidianamente insieme agli esponenti del centrodestra cerchiamo di ascoltare le esigenze dei cittadini: vogliamo continuare a farlo cercando di far crescere il partito di Fratelli d’Italia e di portarlo ad un livello che non ha mai avuto nel territorio di Rescaldina».