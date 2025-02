Claudia Koll e il suo cammino di conversione: una testimonianza raccontata al Sacro Monte

Si è svolta domenica al Santuario del Sacro Monte di Varese una bellissima testimonianza di Claudia Koll, già attrice in passato, che ha proposto il suo cammino di conversione. La testimonianza è stata resa possibile dal Gruppo di Varese della Divina Misericordia e si è svolta all’interno del Mese per la Vita, che da anni scandisce con eventi pregevoli il decanato di Varese e le zone limitrofe. Nell’oretta scarsa della relazione, tenuta a braccio e con splendido eloquio, Claudia ha parlato delle sue fragilità iniziali di giovane donna la cui madre ha rischiato di perderla nel parto. Ha detto che all’inizio della carriera era smaniosa di successo e ricchezze, ma che poi si sono rivelate vuote.

La sua conversione nasce con l’attraversamento della porta santa nel Giubileo del 2000 a Roma. Da allora la fede di Claudia è cresciuta in sapienza e grazia. Claudia ha visitato in lungo e il largo il continente africano, e ha mirabilmente adottato bimbi meravigliosi che vivono ancora con lei. Ha contribuito a fondare con iniziative caritatevoli dal respiro internazionale, case di misericordia e accoglienza per i meno fortunati. Era presente sua Eccellenza il signor prefetto di Varese, dottor Salvatore Rosario Pasquariello, da sempre attento a questi temi.

Al termine della relazione l’arciprete monsignor Eros Monti ha ringraziato i presenti e la relatrice. Subito dopo vi è stata la cerimonia eucaristica presieduta da don Cristian Fattore, vicario parrocchiale del Sacro Monte, con la presenza di quattro esponenti del Sovrano Ordine di Malta. Al termine della mattina, una ventina di convenuti appartenenti alle associazioni organizzatrici hanno pranzato presso l’Albergo Sacro Monte, in un festoso clima conviviale fatto di condivisione di valori e amicizia fraterna.

(testo inviato da Alessandro Franzetti)