Cna Lombardia e Legacoop Lombardia aderiscono al Patto per le Competenze della Commissione Europea

Cna Lombardia e Legacoop Lombardia hanno aderito, congiuntamente, al Patto per le Competenze (Pact for Skills), iniziativa promossa dalla Commissione Europea al fine di sostenere e rafforzare lo sviluppo dei partenariati regionali per le competenze. Sono tra le prime associazioni di categoria ad aderire.

“La grande sfida da affrontare insieme, pubblico e privato, è collegata al mismatch, alla riqualificazione, all’aggiornamento professionale, alla formazione continua e allo sviluppo delle competenze digitali, per contribuire ad un’idea di lavoro che garantisca al contempo l’inclusione sociale e uno sviluppo economico sostenibile”.

Con questa adesione, Legacoop Lombardia e Cna Lombardia intendono stringere una nuova forma di collaborazione, rafforzando la sinergia tra le due organizzazioni con l’obiettivo di supportare le imprese lombarde, favorirne l’innovazione e la competitività sul mercato regionale, nazione ed europeo.

«La collaborazione con Cna Lombardia – dice Attilio Dadda, presidente di Legacoop Lombardia – rappresenta un esempio concreto di visione strategica verso le sfide, sempre più importanti e gravose, del futuro. Solo facendo rete e stringendo nuove alleanze potremo, da un lato, sostenere le nostre imprese verso percorsi di crescita sostenibile, dall’altro migliorare le competenze dei lavoratori e delle lavoratrici affrontando le continue trasformazioni del mercato del lavoro. Investire nella formazione e nella riqualificazione significa creare nuove opportunità di occupazione, garantire un lavoro di qualità e un’integrazione sostanziale».

«Per le micro e piccole imprese è davvero il tempo di gettare ponti verso il futuro: un mondo che metta al centro persone e competenze in un quadro di sviluppo economico e di inclusione sociale» aggiunge Giovanni Bozzini, presidente di CNA Lombardia. «Essere insieme a Legacoop Lombardia su questi temi di frontiera ci riempie di soddisfazione».