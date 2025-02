Con “I Parlai” tutto esaurito a Castellanza per “Sei Personaggi in Cerca d’Autore”

Venerdì 31 gennaio 2025, il Cinema Teatro Dante di Castellanza si è trasformato in luogo magico e surreale, dove la linea che separa realtà e illusione si è fatta labile. Attraverso una messa in scena intensa e coinvolgente, la compagnia I Parlai, con il supporto dell’associazione SDS Productions, ha presentato una rivisitazione moderna di Sei Personaggi in Cerca d’Autore, riscoprendo in chiave contemporanea il dramma di Luigi Pirandello e stimolando il pubblico a interrogarsi sul significato dell’esistenza e sull’identità in un mondo in continuo mutamento.

Attraverso la regia di Pietro Chiodini e Lorenzo Corbetta, il dramma pirandelliano ha invitato il pubblico a lasciarsi andare a riflessioni profonde: cosa significa davvero esistere? Siamo davvero reali o siamo solo interpretazioni di noi stessi, costantemente plasmati e ricostruiti attraverso il filtro delle nostre esperienze e delle aspettative altrui? Gli interrogativi sollevati dalla messa in scena hanno reso omaggio al genio di Pirandello, restituendo al testo una vitalità sorprendente e una contemporaneità inaspettata.

Lo spettacolo ha preso vita grazie a un cast eccezionale, Riccardo Urani, Valentina Apostoli, Daniele Villa, Lorenzo Corbetta, Pietro Chiodini, Francesca Loda, Alessandro Corbetta, Federica Palella, Stefano Croci e Rebecca Bovo, capace di infondere nuova linfa ai personaggi pirandelliani.

La loro interpretazione si è distinta per la forza evocativa e l’approccio contemporaneo, che ha reso il testo pirandelliano più attuale che mai.

Per chi non ha potuto assistere a questa esperienza unica, le prossime date saranno disponibili a breve sui canali social della compagnia, offrendo nuove occasioni di incontrarsi e condividere emozioni e pensieri attraverso il teatro.