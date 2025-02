Continua il digiuno casalingo della Castellanzese: 1-1 con il Fanfulla

La Castellanzese è stata fermata dal Fanfulla nella sfida salvezza disputata allo stadio “Provasi”. Nei minuti finali del primo tempo a passare in vantaggio è stata la squadra ospite, grazie al gol di Odalo, abilissimo a sfruttare il calcio d’angolo battuto da De Petri. A sette minuti dall’inizio della ripresa la Castellanzese è riuscita a trovare la rete del pareggio con Castelletto sempre sugli sviluppi di un calcio d’angolo per il definitivo 1-1. Questo risultato non serve a nessuna delle due squadre che rimangono impantanate nella zona playout. I neroverdi continuano il digiuno di vittorie casalinghe, con l’ultimo successo risalente allo scorso 6 ottobre.

Fischio d’inizio

La Castellanzese comincia con un 3-5-2 che prevede Salina tra i pali, Gritti, Robbiati e Bernardi in difesa, in mezzo al campo il terzetto composto da Castelletto, Lacchini e Di Coste, mentre ai lati agiscono Boccadamo e Rodolfo Masera, in avanti Chessa affianca Colombo. Il Fanfulla risponde con un 4-3-2-1 con Tota in porta, De Petri, Manè, Cabri e Izzo compongono il quartetto arretrato, in mezzo Sangiorgi è affiancato da Restelli e dall’ex neroverde Mandelli, a sostegno della punta Lucatti ci sono Odalo e Tomella. Il direttore di gara è il signor Rehmet Jusufoski di Mestre coadiuvato dagli assistenti Abibakr Darwish e Federico Mucciante, entrambi di Milano.

Primo tempo

Al terzo minuto grande occasione per il Fanfulla con un tiro dalla distanza di Izzo che impegna Salina, il quale compie una grande parata con la mano di richiamo e mette in angolo. Risponde la Castellanzese con un’azione personale di Boccadamo che dal vertice sinistro dell’area lascia partire un tiro verso il palo più lontano che si perde di poco a lato. Al 35’, Lacchini calcia dalla distanza e trova i guantoni di Tota che respinge sui piedi di Colombo che insacca, ma era in fuorigioco e quindi niente di fatto. Successivamente è Boccadamo a provare una percussione in area e di conseguenza calcia rasoterra che finisce tra le braccia del portiere ospite. Al 45’ il Fanfulla passa in vantaggio su un’azione da calcio d’angolo con De Petri che pennella in area e trova la testa di Odalo che da posizione ravvicinata insacca il gol del vantaggio. Il primo tempo si chiude dopo solo minuto di recupero con la squadra ospite in vantaggio di un gol.

Secondo tempo

Nel secondo tempo parte meglio il Fanfulla che si fa vedere dalle parti di Salina dopo sei giri di lancette con un tiro la volo di Tomella terminato a lato. La Castellanzese ha risposto nel giro di pochi secondi con Chessa che cerca il gol olimpico sventato da Tota. Dall’angolo seguente si è creata una mischia che ha fatto carambolare il pallone sui piedi di Castelletto che dal centro dell’area calcia e insacca il gol del pareggio. La squadra di mister Cotta attacca galvanizzata dal gol e Chessa al 10’ ci prova dalla distanza con il pallone che vien bloccato dal portiere ospite. Al quarto d’ora neroverdi vicini al gol con Rodolfo Masera che viene servito al limite dell’area da Castelletto e calcia di prima intenzione e la sfera sfiora la traversa. Sul ribaltamento di fronte Mandelli arriva in area e calcia a botta sicura e Salina blocca e salva tutto. Al 20’, il Fanfulla va vicinissimo al gol in due occasioni ravvicinate, prima Ferrario e poi Donnemma entrambi si sono visti ribattere le rispettive conclusioni sulla linea. Al 40’ ci prova la squadra di casa con Castelletto che col sinistro manda la sfera alta di poco. Nel finale entrambe le squadre provano a vincerla, ma nessuna delle due è riuscita a creare particolari pericoli. Dopo 3 minuti di recupero si chiude l’incontro con il risultato di 1-1

CASTELLANZESE – FANFULLA 1–1 (0-1)

RETI: 45’ pt Odalo (F), 7’ st Castelletto (C)

CASTELLANZESE (3-5-2): Salina; Robbiati, Gritti, Bernardi; Rodolfo Masera, Castelletto, Lacchini, Di Coste, Boccadamo; Chessa (35’ st Padovan), Colombo (21’ st Boix Garcia). A disposizione: Poli, Fall, Serra, Ildefonsi, Fiorella, Rusconi, Zulli. Allenatore: Corrado Cotta

FANFULLA (4-3-2-1): Tota; De Petri, Manè, Cabri, Izzo (45’ st Raimondi); Restelli (24’ st Latini), Sangiorgi, Mandelli (40’ st Caluschi); Odalo (14’ st Ferrario), Tomella (14’ st Donnemma); Lucatti. A disposizione: Cerami, Souto, Mastrototaro, Amadei. Allenatore: Giuliano Gentilini

ARBITRO: Rehmet Jusufoski di Mestre; assistenti Abibakr Darwish di Milano e Federico Mucciante di Milano

AMMONITI: 30’ pt Odalo (F)