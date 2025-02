Corso di Difesa Personale per Donne a Varese: Un’opportunità per sentirsi più sicure

L’ODV ANPS (Associazione Nazionale Polizia di Stato) – Sezione di Varese offre un’opportunità unica per tutte le donne che desiderano acquisire strumenti pratici per la propria sicurezza personale. Si tratta di un corso base di difesa personale riservato alle donne, un percorso formativo aperto a partecipanti di ogni età, indipendentemente dalla loro preparazione fisica. L’obiettivo è fornire alle iscritte gli strumenti necessari per affrontare situazioni di pericolo con maggiore sicurezza e consapevolezza.

Perché partecipare?

Viviamo in tempi in cui la sicurezza personale è fondamentale. Questo corso aiuterà le partecipanti a:

Prevenire situazioni di rischio e riconoscere i segnali di pericolo

Apprendere tecniche semplici ed efficaci per difendersi in caso di aggressione

Gestire la paura e lo stress in situazioni critiche

Aumentare sicurezza, consapevolezza e autostima

Non è richiesta alcuna esperienza pregressa o preparazione atletica, rendendo il corso accessibile a tutte.

Programma del corso

Il corso prevede 5 lezioni pratiche e teoriche condotte da istruttori qualificati, durante le quali le partecipanti impareranno:

Tecniche di autodifesa di base, come postura, equilibrio e movimenti difensivi

Come liberarsi da prese e aggressioni fisiche

Difesa personale in caso di scippi, molestie o tentativi di aggressione

Come reagire in strada o in spazi ristretti in modo sicuro

Gestire una minaccia con calma e determinazione

Simulazioni pratiche per affrontare situazioni reali

Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto della legge sulla legittima difesa (Art. 52 Codice Penale) e delle normative sulla sicurezza personale.

Dettagli e iscrizioni

Dove? Sporting Palestre e SPA, via Cesare Correnti 2 (traversa di viale Borri), Varese

Quando? 15/03, 22/03, 29/03, 05/04, 12/04

Orario: 9.30 – 10.30

Durata: 5 lezioni da 1 ora ciascuna

Aperto esclusivamente alle donne (senza necessità di preparazione fisica)

Costo: Erogazione libera (libera donazione)

Info & iscrizioni: A partire dal 18 febbraio 2025 contattando Davide al numero 3519865152 (Cell. & WhatsApp)

IMPORTANTE: È richiesto un certificato medico per attività NON agonistica.

Posti limitati. Prenota subito per assicurarti un posto e iniziare il tuo percorso verso una maggiore sicurezza e consapevolezza.