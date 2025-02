Da albero a foresta, un laboratorio per genitori e figli a Casciago

Si intitola Da albero a foresta il laboratorio espressivo con tecniche di arteterapia per la coppia bambino e genitore in programma sabato 8 febbraio alle ore 16 alla Tana dei curiosi di Morosolo, a Casciago.

Gli alberi hanno un linguaggio proprio e comunicano stando in relazione con gli altri membri del bosco. Partendo da visualizzazioni e suggestioni sonore e corporee, bambini e genitori si trasformeranno in alberi per incontrare gli altri e creare insieme una speciale foresta.

Si tratta di un laboratorio di libera espressività artistica con tecniche di Arteterapia.

L’Esperienza è rivolta al genitore insieme al bambino (età indicativa dai 4 ai 7 anni), con lo scopo di trovare dei momenti dedicati alla relazione, scoprendo insieme il gioco dei materiali e la comunicazione non verbale.

Sabato 8 Febbraio dalle ore 16.00.

Per info costi e prenotazioni whatsapp al 338 1349265 oppure 366 3896142.