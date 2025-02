Eurotek Uyba a Perugia per consolidare il sesto posto e inseguire il sogno playoff

Dopo la maratona della scorsa settimana a Firenze, la Eurotek UYBA Bussto Arsizio si prepara per un’altra battaglia. Sabato 22 febbraio alle ore 20.30, Lualdi e compagne saranno impegnate al Pala Barton di Perugia contro la formazione casalinga Bartoccini-Mc Restauri Perugia al Pala Barton, in una sfida che si preannuncia ad alta tensione. La squadra di Busto Arsizio parte oggi per l’Umbria con l’obiettivo di difendere il sesto posto in classifica e, perché no, provare a conquistare il quinto, attualmente occupato da Chieri, distante solo tre punti.

L’Eurotek UYBA ha già matematicamente centrato l’accesso ai playoff, ma vuole chiudere la stagione regolare nel miglior modo possibile. Dopo un campionato di alto livello, che ha visto il team di coach Barbolini tornare stabilmente tra le big del torneo, le farfalle sono determinate a proseguire la loro corsa con una vittoria importante. Dall’altra parte della rete, la Bartoccini-Mc Restauri Perugia scenderà in campo con il coltello tra i denti: attualmente undicesima con 21 punti, la squadra umbra ha un vantaggio di cinque lunghezze sulla zona retrocessione e cercherà di conquistare punti decisivi per la salvezza matematica. Il match si preannuncia quindi intenso, con entrambe le formazioni pronte a dare il massimo.

Coach Barbolini ha preparato con attenzione la partita, consapevole delle insidie che la squadra di Giovi può riservare. Occhi puntati soprattutto sull’opposto ungherese Bernadett Nemeth, miglior realizzatrice del campionato con 505 punti, che sarà la principale minaccia per la difesa bustocca. Perugia dovrebbe presentarsi all’appuntamento con il sestetto composto da Ricci in regia, Nemeth opposto, Cekulaev e Bartolini al centro, Traballi e Gardini in banda, Sirressi nel ruolo di libero. Per la UYBA, invece, non A commentare l’impegno in terra umbra, la schiacciatrice Federica Pelloni ha condiviso le sensazioni del gruppdo: “Come è stato a Firenze, sappiamo che anche a Perugia sarà durissima. Sarà importante approcciare meglio la partita ed essere aggressive da subito. Siamo in una buona posizione di classifica, ma non guardiamo troppo le altre partite. Siamo concentrate sulla nostra ultima trasferta, prima delle ultime due gare in cui avremo il supporto della nostra arena”.

Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Eurotek UYBA Busto Arsizio

Bartoccini-Mc Restauri Perugia: 1 Gryka, 2 Traballi, 5 Sirressi (L), 7 Pecorari, 8 Ricci, 9 Bartolini G., 10 Recchia, 11 Bartolini B., 12 Anchante, 14 Cekulaev, 15 Nemeth, 16 Gardini, 18 Rastelli, 19 Ungureanu

Eurotek UYBA Busto Arsizio: 1 Howard, 2 Pelloni, 3 Van Der Pijl, 4 Piva, 6 Van Avermaet, 7 Morandi (L2), 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Obossa, 12 Frosini, 14 Kunzler, 18 Lazic, 19 Boldini, 20 Scolai

Programma undicesima giornata di ritorno

Savino Del Bene Scandicci – Wash4green Pinerolo

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Honda Olivero Cuneo

Bergamo – Igor Gorgonzola Novara

Cda Volley Talmassons Fvg – Il Bisonte Firenze

Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Eurotek Uyba Busto Arsizio

Smi Roma Volley – Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Numia Vero Volley Milano

Classifica: Prosecco Doc Imoco Conegliano 68 (23 – 0); Savino Del Bene Scandicci 54 (18 – 5); Numia Vero Volley Milano 53 (18 – 5); Igor Gorgonzola Novara 49 (17 – 6); Reale Mutua Fenera Chieri ’76 40 (15 – 8); Eurotek Uyba Busto Arsizio 37 (13 – 10); Bergamo 33 (11 – 12); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 33 (10 – 13); Wash4green Pinerolo 27 (9 – 14); Honda Olivero Cuneo 22 (7 – 16); Bartoccini-Mc Restauri Perugia 21 (7 – 16); Smi Roma Volley 17 (5 – 18); Il Bisonte Firenze 16 (5 – 18); Cda Volley Talmassons Fvg 13 (3 – 20).