Fine della sosta gratuita per le auto elettriche e plug in a Varese: sono arrivati i nuovi cartelli

Adesso è proprio finita: da ieri, a partire dal centro città, AVT sta adeguando i cartelli per i parcheggi in sosta blu a Varese, con l’eliminazione della gratuità per le auto elettriche e ibride, che era in vigore fino al primo febbraio. Da ora in poi anche le auto elettriche e che si alimentano anche in elettrico pagheranno come tutti gli altri la sosta nelle zone a pagamento di Varese, che corrispondono fondamentalmente al Centro e agli ospedali.

La modifica risponde a un emendamento presentato all’epoca dell’approvazione del bilancio dal consigliere di minoranza Luca Boldetti e l’eliminazione della gratuità per la sosta delle auto elettriche e ibride consentirà maggiori ricavi per il comune.

La misura rappresenta un cambio di rotta rispetto alle precedenti decisioni del 2017 e del 2021, che incentivavano l’uso di veicoli a basso impatto ambientale attraverso la sosta gratuita per le auto elettriche e ibride (fino al 2021) ed elettriche e ibride con emissioni inferiori a 60 g/km (dal 2021)

Intanto, gli uffici comunali hanno già smesso da diversi giorni di emettere permessi speciali E160 per questi tipi di auto. Chi è residente in zone di sosta blu, può richiedere allo sportello Varese si Muove un “pass residenti” per famiglia, se la casa dove abita non è dotata di garage o posto auto dedicato.

Attenzione però: contrariamente agli anni passati, oltre a documento di identità e libretto è necessario esibire anche contratto di affitto o rogito(!) della casa di proprietà, per dimostrare di non avere il garage. Una complicazione in più, aggiunta da qualche anno, per ottenere il pass che dà diritto a parcheggiare in 6 vie circostanti al proprio luogo di domicilio.