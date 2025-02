Gallarate festeggia i cento anni di Lucia Ferrazzi Anselmi. Ricorda un secolo di fatti della città

Un compleanno speciale a Gallarate per Lucia Ferrazzi Anselmi, nuova centenaria della città. Nata il 25 febbraio del 1925, la signora Lucia è stata festeggiata dal sindaco, dal parroco del quartiere Madonna in Campagna e soprattutto dalla famiglia. «L’ultima pronipote è arrivata 15 giorni fa» ha raccontato con orgoglio.

A Gallarate ha vissuto in via Postporta 4, poi via Borgo Antico davanti al museo degli Studi Patri («quanto giocare abbiamo fatto lì dentro»), poi per alcuni anni in piazza Guenzani dove la famiglia gestiva il Bar Regina, infine in via Parini.

La sua storia personale attraversa quella di Gallarate. I suoi ricordi sono vividi ed è bello sentire nelle sue parole alcuni snodi storici fondamentali e pezzi di storia gallaratese. Basta evocare il quartiere di Madonna in Campagna (a cui è legata) per ricordare quando «c’era il tram che da Cassano andava a Madonna in Campagna, si andava a prendere i rami in occasione della festa della rama di pomm». Da bambina prendeva il tram in piazza Risorgimento, per quel viaggetto interno a Gallarate ma non solo: «Andare a Milano col tram ci voleva un’ora e mezzo: andavamo alla Fiera lì vicino a viale Certosa, c’era il biglietto apposta».

Immancabile il ricordo della guerra: «Mi ricordo il bombardamento alla Madonna in Campagna». Poi la rinascita, che la signora Lucia evoca subito con una immagine: «Nel 1948 hanno fatto il palio. Poi non lo hanno più fatto, peccato». Nello stesso anno acquista anche una Lambretta, che sarà più che sufficiente per gli spostamenti in città.

Nel 1956 ha sposato Lino Anselmi, conducono il Bar Regina in piazzetta Guenzati (per questo qualche mese fa è stata intervistata dall’autore del libro sui caffè gallaratesi).

Dal matrimonio si forma la numerosa famiglia, con le tre figlie Daniela, Gabriella, Alessandra, che presenta con orgoglio, i cinque nipoti (ha assistito alle lauree di tutti) e i cinque pronipoti, fino ad «Arianna, l’ultima, è arrivata da quindici giorni».

Nel giorno del suo compleanno è stata festeggiata da famiglia e conoscenti, ha ricevuto la visita del parroco di Arnate-Madonna in Campagna e del sindaco Andrea Cassani (con cui si sono ritrovati nel tifo per l’Inter).

Dal sindaco anche l’immancabile la domanda su come si arriva a cento anni. E la signora Lucia risponde con ironia: «Il mio medico diceva: Mangià, bev, andà a spass».