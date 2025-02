Grazie al Centro del Riuso cresce l’area fitness del Parco I Maggio di Malnate

“Dai diamanti non nasce niente, dal Riuso nascono i fior”. È questa la frase, parafrasata dai versi di Fabrizio De Andrè, scelta per la targhetta dei due nuovi macchinari per il fitness installati nei giorni scorsi nella palestra inclusiva a cielo aperto del Parco I Maggio di Malnate.

Le due attrezzature sportive vanno ad aggiungersi a quelle già presenti nella zona dedicata all’area per il fitness inaugurata nel maggio del 2022 e sono il frutto del lavoro del Centro del Riuso, il mercatino dell’usato di via Tre Corsi gestito da un team di associazioni del territorio.