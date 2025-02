Grosso incendio nella frazione Cascina Costa di Samarate: nove mezzi dei Vigili del fuoco in azione

Un incendio di grandi dimensioni è scoppiato nella serata di venerdì 14 febbraio a Cascina Costa, frazione di Samarate.

Le fiamme hanno interessato un piccolo nucleo di case abitate in via Agusta, prima dell’ingresso nel piccolo paese. In particolare l’incendio è scoppiato in una falegnameria con annessa abitazione.

Sul posto al lavoro i Vigili del fuoco di Varese, con nove mezzi. Anche il sindaco Alessandro Ferrazzi con l’assessore Alessio Sozzi, sono intervenuti verificare la situazione.

Nell’incendio non si registrano feriti, ma una persona è rimasta leggermente intossicata. L’appartamento attiguo alla falegnameria è stato momentaneamente dichiarato non agibile e la famiglia che ci abita è stata ospitata da alcuni parenti.