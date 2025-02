I voti del Varese: magia di tacco per Romero, Banfi in doppia cifra

VARESE – BORGARO 1-2 | I VOTI AI BIANCOROSSI

PIRAS 7: Anche oggi sulla vittoria del Varese c’è il suo zampino (tradotto: le sue parate). Due interventi nel primo tempo, due super parate nella ripresa. Prende un gol evitabile alla fine, ma quando la gara è ormai terminata

VITOFRANCESCO 7: Parte da terzino, poi fa la mezzala, il centrocampista e infine l’esterno a tutta fascia. Sempre con la stessa voglia e determinazione di portare a casa la vittoria. E non dimentichiamo l’assist per Banfi

BONACCORSI 6: Non al meglio e si nota. Fatica a tenere il passo in velocità agli attaccanti del Borgaro, ma rimedia con il suo fisico e la sua esperienza

ROPOLO 6: Preciso ma anche lui oggi deve stringere i denti e fare gli straordinari

FERRIERI 6: Buca un paio di palloni che dovevano essere gestiti meglio, nonostante quello una prestazione da buon soldatino. Esce nel finale per un problema fisico

Maccioni 5,5: Entra e non convince. È protagonista anche di una trattenuta piuttosto evidente in area sulla quale però l’arbitro lo grazia

MARANGON 5,5: Piuttosto spaesato a centrocampo e mister Floris sacrifica lui alla mezzora per ridisegnare il Varese e cercare più equilibrio.

Piccioli 6,5: A sinistra difende bene e spinge con voglia. A volte crossa senza avere un bersaglio in area, ma sicuramente la sua prestazione è positiva

DAQOUNE 6,5: Non abbiamo una statistica aggiornata sui passaggi, diciamo solo che è ampiamente migliorabile. Ciò che i numeri non dicono però è la capacità di lottare e fare filtro a centrocampo

VALAGUSSA 6: Gara di tanto lavoro sporco e poca luce. Qualche discesa in attacco, ma soprattutto tanta corsa in mezzo al campo

BANFI 6,5: Un gol prezioso per spezzare le gambe al Borgaro. Il decimo del suo campionato, sperando che ne arrivino ancora tanti

ROMERO 7: Una genialata vera e propria: un colpo di tacco che spiazza difesa e portiere e si insacca all’angolino. Per il resto lasciamo le parole a Ezio Rossi: “In questa categoria Romero è immarcabile”

BARZOTTI 6,5: Un assist intelligente per Romero – che poi ci mette del suo segnando di tacco – e la solita partita di grande intelligenza tattica

Mikhaylovskiy 6: Si piazza in mezzo alla difesa per dare maggior solidità. Di testa respinge quasi tutti i palloni che passano dalle sue parti