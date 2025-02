Il capogruppo di Vivere Gavirate Lucchina commenta il futuro Museo del bianco lombardo a Biandronno

Il Maestro Antonio Pedretti metterà a disposizione le sue opere per un allestimento a Villa Borghi a Biandronno. L’accordo tra l’amministrazione e il pittore è già stato preso e il sindaco Porotti attende solo il via libera delle Belle Arti per avviare l’allestimento del primo piano.

La notizia non ha fatto piacere al capogruppo di Vivere Gavirate Gianni Lucchina che parla di amarezza: « Biandronno si è dimostrata attenta e concreta offrendo agli amanti dell’arte una sede, una realizzazione di una mostra di arte permanente delle opere dell’artista di fama Internazionale. Gavirate non è riuscita a offrire pari opportunità. Comunque sia una ottima notizia che premia l’impegno, l’ingegno dell’artista. Come è stato possibile non essere riusciti ad offrire all’Artista tale opportunità a Gavirate?».

Lucchina ricorda il capitale naturale, architettonico e artistico di Gavirate, un patrimonio su cui investire a partire dal Chiostro di Voltorre: « Lago, montagna, parco e Chiostro sono tra le principali caratteristiche di Gavirate, dovremmo saperle valorizzare con interventi precisi di manutenzione e riqualificazione, ma soprattutto dovremmo avere la capacità di saper valorizzare il patrimonio umano culturale del quale godiamo.

Non servono nuovi contenitori burocratici, ma la volontà l’impegno ad investire sull’arte e sulla cultura. Dovremmo capire come meglio valorizzare il patrimonio architettonico che disponiamo, a partire dal Chiostro di Voltorre che abbiamo in concessione dalla Provincia».