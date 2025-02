Il Carnevale di Malnate porta in “Mondi Fantastici”

Malnate si prepara a vivere una giornata di festa all’insegna della magia e della fantasia con il Carnevale 2025, che avrà come tema “Mondi Fantastici”. L’evento, organizzato dagli oratori di Malnate, Gurone e San Salvatore con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’Istituto Comprensivo di Malnate “Iqbal Masih”, si svolgerà domenica 2 marzo e sarà ricco di appuntamenti.

Una caccia al tesoro per esplorare la città

Tutto inizierà da piazza San Martino, il piazzale della Chiesa, dove dalle 14:00 alle 14:30 si terrà la registrazione e la distribuzione delle mappe per la grande caccia al tesoro. Sono previste sei tappe, ognuna ideata da un’associazione del territorio, in cui i partecipanti dovranno raccogliere parole e comporre una filastrocca per scoprire la destinazione finale.

Sfilata e premiazioni

Alle 16:00, dall’ultima tappa della caccia al tesoro, partirà una colorata sfilata che attraverserà le vie di Malnate per raggiungere piazza delle Tessitrici, dove l’arrivo è previsto per le 16:30. Qui si svolgerà la premiazione delle migliori maschere e del carro più bello, concludendo la giornata con un momento di festa condivisa.

Festa in piazza e dolci sorprese

La celebrazione non si fermerà alla sfilata: in piazza delle Tessitrici i partecipanti potranno gustare cioccolata calda e tè offerti dagli organizzatori. Nel caso in cui il meteo non sia favorevole, l’evento verrà posticipato a sabato 8 marzo, garantendo comunque ai cittadini di Malnate la possibilità di vivere questa esperienza unica.