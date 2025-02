“Il Comune intervenga”, Andrea Pellicini contro i vandalismi al parco a lago di Luino

Vandalismi al parco a lago di Luino (foto), graffiti sui muri che vengono denunciati con forza dl parlamentare ed ex sindaco d Luino Andrea Pellicini.

«Chiedo alla Giunta di intervenire al più presto per cancellare i disegni che hanno imbrattato i muri del ponte a lago. Si tratta evidentemente di poveri cretini, che agiscono da vigliacchi con il favore delle tenebre. Gente che non merita nulla se non educativi calci nel sedere, come una volta si usava. Ciò premesso, con i tempi che corrono, è necessario pensare a mezzi di prevenzione di questi atti vandalici».

«Va estesa la videosorveglianzaal parco lago e alle zone più frequentate del lungolago», continua Pellicini. «In più vanno utilizzati, come eravamo soliti fare noi, i lavoratori di pubblica utilità (anche coloro che devono scontare sanzioni penali sostitutive) per la pulizia e il controllo dei parchi. I vandali si intercettano anche con la continua attenzione sui luoghi sensibili. Non si può pensare di lasciare il parco a lago alla mercé di tutti, delinquenti compresi, pensando che non succeda nulla”.