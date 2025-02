Il “libro caravan” ha fatto tappa a Castellanza

Ha fatto tappa in questi giorni a Castellanza il “libro caravan”, un camper pieno di libri dove fermarsi a scambiare due chiacchiere con Nieves e scaldarsi con una tazzina di caffè. La foto è stata scattata dalla nostra lettrice Marianna, che ha voluto condividere l’avventura di Nieves. «Come si fa a scegliere un libro da portare con sé, in un viaggio senza meta? Nieves non lo ha scelto, li ha portati tutti – racconta Marianna -. I libri sono diventati i compagni di un viaggio iniziato in Galizia e che proseguirà in giro per l’Europa. Un modo per conoscere un pizzico di letteratura spagnola e prendere parte all’avventura di Nieves».