Il Liceo Legnani di Saronno accreditato Erasmus+ per la mobilità internazionale di studenti e docenti

Importante riconoscimento per il Liceo Classico Legnani di Saronno, che ha ottenuto l’accreditamento Erasmus+ Azione KA120, concesso dall’Indire (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa). Grazie a questo accreditamento, l’istituto potrà accedere a fondi europei per finanziare mobilità, scambi ed esperienze formative all’estero per studenti e personale scolastico.

L’iniziativa consentirà agli studenti di trascorrere periodi all’estero che vanno da un minimo di 5 giorni fino a un massimo di 3 mesi, con copertura quasi totale delle spese. Un’opportunità significativa per arricchire il percorso formativo con esperienze di studio in contesti internazionali, favorendo l’incontro con nuove culture e sistemi educativi.

«L’ottenimento dell’accreditamento Erasmus+ è il risultato di un impegno costante da parte dell’istituto negli ultimi tre anni per entrare a far parte di una rete di scambio e partenariato internazionale, a conferma della qualità dell’offerta formativa del Legnani, da sempre orientata all’internazionalizzazione e al dialogo con realtà educative europee ed extraeuropee», spiega la dirigenza scolastica.

Nei prossimi mesi verranno fornite ulteriori informazioni sulle attività e sulle procedure di selezione per la partecipazione ai programmi di mobilità.

Foto di Jan Vašek da Pixabay