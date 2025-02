Il Varese in visita ai bambini della “Canetta” di Sant’Ambrogio

È stata una mattinata speciale per gli alunni della scuola primaria “Canetta” di Sant’Ambrogio. Una delegazione del Città di Varese, la squadra di calcio biancorossa, ha fatto visita ai piccoli studenti. Mister Roberto Floris, il vice Maurizio Provenzano insieme a capitan Ferdinando Vitofrancesco, Zakaria Daqoune, ma soprattutto Pietro Marangon, che solo pochi anni fa era seduto proprio tra i banchi della “Canetta”.

Marangon, che quest’anno ha esordito in Serie D andando anche a segno ad Albenga, ha parlato ai piccoli studenti: «La mattina venivo qui a scuola e non vedevo l’ora di finire le lezioni per andare ad allenarmi. Ho fatto tutto il settore giovanile del Varese per arrivare a coronare il mio sogno di esordire in prima squadra».

Commosse le insegnanti che hanno visto crescere Marangon nel ritrovarlo a scuola dopo alcuni anni: «Un’emozione speciale poter vedere tornare qui un nostro alunno nei panni di calciatore del Varese – ammette Antonella Scarfò, referente della scuola – teniamo tantissimo alle attività sportive, è il nostro secondo appuntamento con i biancorossi e segue quello con la Canottieri Varese di dicembre».

Mattinata da ricordare anche per mister Floris: «Sono papà di due figlie di 8 e 10 anni – dice divertito l’allenatore del Varese – e in questi bambini si rispecchiano: sono fantastici!». La lezione speciale è proseguita con una chiacchierata con tante domande da parte dei bambini e poi un allenamento speciale in palestra per tutti.