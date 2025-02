In 300 per il derby amichevole Uyba-Futura, buon test per le due Busto Arsizio

C’era una certa curiosità, nell’ambito pallavolistico, per l’amichevole-derby della E-Work Arena che ha messo di fronte le due grandi realtà di Busto Arsizio, la Uyba da una parte e la Futura dall’altra. Ben 300 gli spettatori a conferma della “golosità” dell’appuntamento. Un test utile a entrambe le formazioni che avevano bisogno di tener caldi i muscoli visto che nel weekend non ci sono impegni ufficiali.

Le due squadre hanno disputato in tutto cinque set: dopo il 3-1 a favore delle Farfalle è stato deciso di comune accordo di prolungare l’incontro con un tie-break (utile allenare anche questa situazione di gioco), che è stato vinto di stretta misura dalle ragazze di Beltrami (13-15). In precedenza la Eurotek aveva vinto con discreto margine i primi due e il quarto parziale mentre le Futura si era rifatta in un equilibratissimo terzo set concluso ai vantaggi 29-31.

Sul fronte Uyba Barbolini ha iniziato la gara con l’usuale sestetto (Boldini – Obossa, Sartori – Van Avermaet, Piva – Kunzler con Pelloni libero) dando poi largo spazio alla panchina (out solo Lazic per la febbre). E proprio dalla “seconda unità” è uscita la top scorer della Eurotek, Giorgia Frosini, a segno con 16 punti.

Anche la Futura ha iniziato l’incontro con il consueto 6+1 (Monza – Zanette, Rebora – Kone, Enneking – Orlandi con Cecchetto libero) dando quindi spazio anche alle altre eccezion fatta per Zakoscielna. Bene Alyssa Enneking che si è fatta valere anche contro una squadra di categoria superiore, andando a segno con 24 punti.