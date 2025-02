In pensione la dottoressa Silvana Monetti punto di riferimento della Breast Unit all’Asst Valle Olona

La Breast Unit dell’Asst Valle Olona ha salutato la dottoressa Silvana Monetti, chirurga senologa responsabile della Breast Unit aziendale.

Ieri, 4 febbraio, è stato l’ultimo giorno di lavoro prima della pensione. La dottoressa Monetti era in servizio all’ospedale di Gallarate.

Nel 2023, la senologia si era finalmente trasferita al piano terreno del Trotti Maino, un ambiente decisamente più luminoso e accogliente rispetto alla sede precedenye al piano interrato.

Lascia dopo 34 anni di servizio al Sant’Antonio, prima come chirurgo generale e poi come Responsabile del servizio diagnostico.

Dal 1991 la dottoressa Monetti ha eseguito ogni anno migliaia tra visite, esami ed interventi chirurgici, concentrando tante energie sulla prevenzione oncologica e sulla salute delle donne senza mai guardare le lancette dell’orologio.

«Un punto di riferimento per tante pazienti, ma anche un punto di riferimento prezioso per tutto il gruppo multidisciplinare della Senologia e per tutta la sanità gallaratese, oltre che un esempio di professionalità e attenzione verso l’altro. Ha fatto un lavoro straordinario in questi anni dimostrando passione e devozione: siamo sicuri che continuerà la sua missione per incentivare la prevenzione al tumore al seno» racconta Roberto Gelmi, Direttore Medico del Presidio di Gallarate, che ha voluto salutare così l’amica e collega.

«Ha sempre dimostrato una grande sensibilità e un forte impegno nel far crescere il percorso dedicato alla neoplasia della mammella, insieme al mondo della associazioni di volontariato come Caos» evidenzia il dr. Francesco Roscio, nuovo Direttore della Chirurgia Generale di Gallarate.

Come ultimo giorno ha scelto di essere reperibile. La Valle Olona la ringrazia: “Esempio illuminante di sensibilità e professionalità”.