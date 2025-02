Incendiato un cassonetto della carta in via Gozzi a Varese

Sono stati passanti e vicini di casa a notare un cassonetto in fiamme in via Gozzi – traversa di viale Borri – verso le ore 17 di giovedì 6 febbaraio. Immediata la chiamata ai Vigili del fuoco.

Prima ancora dell’intervento risolutivo dei Pompieri, è stato provvidenziale l’intervento di un automobilista che, nonostante le fiamme alte, ha spostato il cassonetto in mezzo al marciapiede, allontanandolo così dalla recinzione di un’abitazione e dalla chioma di un albero che pure avevano iniziato a prendere fuoco.