Incidente di Pioltello, una condanna e otto assoluzioni

Una condanna e otto assoluzioni nel processo di primo grado per l’incidente di Pioltello, che il 25 gennaio 2018 costò la vita a tre persone, con altri 46 feriti.

Al Tribunale di Milano il collegio ha condannato a 5 anni e 3 mesi Marco Albanesi, ex responsabile dell’unità di Brescia di Rete ferroviaria italiana. Assolti invece gli altri otto imputati, tutti della società Rfi, che si occupa della rete ferroviaria (era invece già stata esclusa nelle fasi d’indagine qualsiasi responsabilità di Trenord, che gestisce i treni).

La società Rfi è stata assolta.

Per Albanesi la procura aveva chiesto 6 anni e 10 mesi. Per Vincenzo Macello, ex direttore territoriale della Lombardia, erano stati chiesti 7 anni e 10 mesi, mentre per Andrea Guerini, ex responsabile delle Linee Sud della Dtp di Milano. Già la procura aveva chiesto l’assoluzione per altri tre dirigenti: Moreno Bucciantini, Ivo Rebai e Marco Gallini.

L’incidente era stato causato dalla sistemazione provvisoria di un tratto di binario che presentava un giunto usurato, senza limitazioni di velocità sul tratto interessato: la sollecitazione meccanica aveva causato poi la rottura della rotaia, innescando il deragliamento.