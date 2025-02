Incidente in autostrada A8 a Castellanza

Incidente stradale sull’autostrada A8, in direzione Varese, all’altezza dello svincolo di Castellanza: è avvenuto intorno alle 12.45 di oggi, lunedì 3 febbraio.

È successo appena oltre l’uscita di Castellanza e si sono formate code, per traffico rallentato e restringimento di carreggiata.

Il sistema Areu-118 ha soccorso un ragazzo di 22 anni, che è stato portato in ospedale in “codice giallo”, vale a dire con lesioni ma non in pericolo di vita.

Sul posto hanno operato automedica, ambulanza e Polizia Stradale.