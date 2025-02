Incidente tra un’auto e una moto a Masnago, ferito un 17enne

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 15 febbraio, nel quartiere di Masnago in via Valle Luna, all’altezza di via Giordani Giulio, a Varese. Un’automobile e una moto sono rimaste coinvolte nello scontro, causando il ferimento di due persone.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, con due ambulanze e un’automedica, tutte in codice giallo. Le persone coinvolte nell’incidente sono un ragazzo di 17 anni e uno di 20 anni, le cui condizioni non sono ancora state rese note nei dettagli.

Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, mentre la Polizia Locale di Varese è presente per ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento si registrano rallentamenti nella circolazione nella zona interessata.