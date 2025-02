La forza della fede e del coraggio: a Olgiate Olona la mostra dedicata a Franz e Franziska Jägerstätter

Dal 15 al 21 febbraio 2025, presso lo spazio espositivo di Via Landriani 10 a Olgiate Olona, sarà possibile visitare la mostra dal titolo “Franz e Franziska: Non c’è amore più grande. I coniugi Jägerstätter e il martirio della coscienza”.

La mostra, realizzata per la 45° edizione del Meeting di Rimini, e ora nel varesotto: l’iniziativa, patrocinata dalla Regione Lombardia e dal Comune di Olgiate Olona, è organizzata dalla Comunità di Accoglienza Mamma Bambino – L’Albero della Vita, con il contributo di Fondazione Cariplo.

La mostra racconta la straordinaria vicenda di Franz Jägerstätter e della moglie Franziska, due contadini austriaci che ebbero la ventura di vivere in un piccolo villaggio ai confini della Baviera e di sposarsi nel 1936, quando sul loro paese già si allungava l’ombra del predominio nazionalsocialista. Solo due anni dopo la Germania di Hitler invaderà l’Austria proclamando l’Anschluss, il cosiddetto “ricongiungimento” alla patria tedesca. Franz, dopo aver svolto il servizio militare su ordine del nuovo regime, matura la convinzione che esso è contrario alla sua fede cristiana.

Una fede fiorita proprio nell’amore coniugale e in virtù della quale rifiuta di partecipare ad una guerra di aggressione verso altre nazioni. Non accetta pertanto di prestare giuramento al Fürher e di partire per il fronte, facendo obiezione di coscienza. Verrà per questo arrestato e detenuto in carcere, per essere infine decapitato il 9 agosto del 1943, lasciando la moglie Franziska e le quattro amate figlie. Franz Jägerstätter è stato beatificato nel 2007.

GLI ORARI DI APERTURA DELLA MOSTRA:

Dal lunedì al sabato: 10:00-13:00 e 15:00-19:00

Domenica: 15:00-19:00

L’ingresso è libero. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo email: mostra.franz2025@gmail.com.