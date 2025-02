La Lega di Varese: “Raccolte oltre 200 firme in poche ore per incrementare la sicurezza”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della Lega di Varese, promotrice della raccolta firme per il potenziamento della Polizia Locale.

Grande partecipazione dei cittadini al gazebo organizzato dalla Lega di Varese sabato scorso: cittadini in coda per sottoscrivere la petizione della Lega, in poche ore sono state raccolte oltre 200 firme a sostegno delle Forze dell’Ordine e per il potenziamento della Polizia Locale di Varese. “Grazie ai militanti e a tutti i cittadini che hanno voluto partecipare. La domanda di sicurezza è evidente – dichiara il segretario della Lega di Varese Marco Bordonaro – e i cittadini chiedono un’azione concreta anche da parte della giunta comunale per garantire maggiore controllo del territorio.”

“La Polizia Locale non si occupa solo di fare multe, come a quanto pare vorrebbe il Partito Democratico di Varese, ma svolge un ruolo essenziale nel mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana, specialmente nei capoluoghi. L’abbandono del territorio da parte della giunta PD è ormai sotto gli occhi di tutti, con situazioni di degrado mai affrontate negli ultimi otto anni e che continuano a peggiorare: via Como, piazza Repubblica e le stazioni sono solo degli esempi. Il Comune, invece, non fa che negare il problema e scaricare le responsabilità solo sullo stato centrale, al posto di fare la sua parte”.

“Oggi alla Polizia Locale spettano compiti fondamentali, tra cui la sicurezza urbana. Dopo le dichiarazioni del PD, secondo cui la Polizia Locale non potrebbe effettuare controlli antidroga, ci sono arrivate immagini da polizie locali di tutta Italia che dimostrano il contrario. Anche la Polizia Locale della vicina Gallarate ha in dotazione un’unità cinofila antidroga, utilizzata regolarmente per controlli nella zona stazione e in altri luoghi sensibili.”

“È ora di smetterla di pensare che la Polizia Locale serva solo a elevare contravvenzioni: nei capoluoghi, più che altrove, è un presidio essenziale per la sicurezza. Per questo chiediamo un potenziamento immediato del corpo con l’assunzione di 50 nuovi agenti, l’introduzione di strumenti adeguati come il taser e l’istituzione di postazioni fisse sul territorio comunale – vere e proprie “garitte” presidiate tutto il giorno – che diventino punti di riferimento per i cittadini” conclude Bordonaro.