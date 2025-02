“La procedura di risarcimento danni in caso di sinistro stradale” nel secondo incontro organizzato da Automobile Club di Varese

“La procedura di risarcimento danni in caso di sinistro stradale” è l’argomento del secondo incontro organizzato da Automobile Club di Varese nella sede varesina dell’associazione in viale Milano 25 e in modalità webinar per informare e dare strumenti ai soci per affrontare ogni situazione.

Il secondo modulo sarà giovedì 27 febbraio 2025 ore 18,30 presso AC Varese in presenza e in modalità webinar (per info e iscrizioni segreteria@varese.aci.it) e ha come titolo “La procedura di risarcimento danni in caso di sinistro stradale”, con interventi dell’Avv. Sergio Terzaghi (Studio Legale Terzaghi), della Dott.ssa Francesca Bova (Responsabile CLA Genova di Sara Assicurazioni s.p.a.) e del Dott. Massimo Marnati (Agente Sara Assicurazioni s.p.a.). In questo incontro, verranno illustrate le procedure previste dal Codice delle Assicurazioni e gli adempimenti da porre in essere per richiedere (ed ottenere) il risarcimento dei danni patrimoniali e non, occorsi all’utente della strada, in occasione di un sinistro. Verranno esposte le tecniche liquidative e offerti i migliori suggerimenti da parte di Sara Assicurazioni, anche per gestire al meglio la pratica, affinché il socio ACI possa ricevere un giusto risarcimento, così come previsto per legge.

Il terzo modulo sarà giovedì 6 marzo 2025 ore 18,30 presso AC Varese in presenza e in modalità webinar (per info e iscrizioni segreteria@varese.aci.it) e ha come titolo “La guida in stato d’ebrezza alla luce delle ultime novità del Codice della Strada” con interventi degli Avv.ti Martina Zanzi e Sergio Terzaghi (Studio Legale Terzaghi), del Dott. Andrea Ferretti (Liquidatore Sinistri senior Sara Assicurazioni s.p.a.) e del Dott. Massimo Marnati (Agente Sara Assicurazioni s.p.a.). Nel terzo e ultimo incontro, verrà illustrata la normativa, in materia di guida in stato d’ebrezza, prevista dal Codice della Strada, comprese ovviamente le vigenti sanzioni. Verranno altresì esposte le differenti strategie difensive esercitabili in sede penale. Saranno infine rappresentate le eventuali problematiche che sorgono in sede liquidativa e offerti gli opportuni suggerimenti per tutelarsi al meglio con le polizze di Sara Assicurazioni.

Le serate sono aperte ai soci di Ac Varese: ci si può iscrivere o associare contattando la segreteria alla mail segreteria@varese.aci.it, andando allo sportello o in una delle delegazioni territoriali.