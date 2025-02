La provincia di Varese si conferma generosa con il Banco farmaceutico: donate 17.750 confezioni di medicinali

Sono state oltre 640.000 le confezioni di medicinali donati nel corso della 25esima edizione delle Giornate di raccolta del Farmaco promosse dal Bando Farmaceutico.

Tra il 4 e il 10 febbraio sono stati comperati medicinali per oltre 5,7 milioni di euro da destinare a chi si trova in condizioni di povertà sanitaria, 463.000 persone di cui si prendono cura 2.031 realtà assistenziali convenzionate con la Fondazione Banco Farmaceutico.

All’iniziativa hanno aderito 5.908 farmacie in tutta Italia. Sono stati coinvolti più di 26.500 volontari e oltre 20.600 farmacisti. I titolari delle farmacie hanno donato a Banco Farmaceutico oltre 850.000 euro.

A Varese e provincia, hanno aderito 145 farmacie e sono state raccolte 17.750 confezioni (pari a un valore di oltre 168.000 euro) che aiuteranno circa 7.000 ospiti di 76 realtà assistenziali.

In Lombardia hanno aderito 1391 farmacie e sono state raccolte 150.760 confezioni (pari a un valore di oltre 1,4 milioni di euro) che contribuiranno a curare circa 100.000 persone aiutate da 446 realtà del territorio regionale.

Le persone che, nel 2024, non hanno potuto acquistare farmaci per ragioni economiche sono 463.176 (7 residenti su 1.000) in aumento dell’8,43% rispetto all’anno precedente. Molte di queste, sono minori, pari al 22% del totale (102.000 unità). A rivolgersi alle realtà assistenziali per ricevere farmaci e cure sono, prevalentemente, uomini, (il 54% del campione, contro il 46% delle donne) e adulti (18-64 anni, pari al 58%). Pressoché uguale è la quota di cittadini italiani (49%, pari a 225.594 unità) e di quelli stranieri (51%, pari a 237.583 unità).

«Ringraziamo di cuore chi ha donato un farmaco, i farmacisti che credono da sempre nella bontà dell’iniziativa, e chi ha speso del tempo per fare un turno in farmacia come volontario. Quest’anno, con i medicinali donati, si potrà soddisfare il 71% del fabbisogno espresso dagli enti assistenziali. Donare un farmaco è un atto semplice, ma capace di esprimere l’attenzione che la provincia di Varese riserva a chi ha bisogno. Un gesto che, oltre a fornire un aiuto concreto, dimostra come sia possibile realizzarsi anche nel donare agli altri. Sono state giornate che hanno visto coinvolte tante persone che hanno condiviso l’iniziativa, chi si è recato apposta in farmacia per acquistare un farmaco e chi ha fatto qualche ora in farmacia per proporre la raccolta. In particolare ci tengo a ringraziare gli Alpini, i volontari della Croce Rossa, gli appartenenti ai club Lions, gli Angeli in Moto che hanno aiutato a consegnare il materiale e tante tante persone amiche del Banco Farmaceutico. », afferma Dina Ermolli, delegato territoriale di Banco Farmaceutico per la provincia di Varese.