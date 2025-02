La seconda serata di “Guardiamoci Intorno” fa scoprire le aree industriali di Bizzozero

Dopo il successo del primo incontro dedicato ai centri storici, il ciclo di eventi “Guardiamoci Intorno“, promosso da VareseNews e Circolobizzozero, prosegue con la sua seconda serata. L’appuntamento è fissato per venerdì 21 febbraio, alle 20.30, nel salone del Circolobizzozero in via Monte Generoso 7.

Questa volta, il focus sarà sulle aree industriali del territorio di Bizzozero, un tema di grande rilevanza per comprendere lo sviluppo urbanistico ed economico della zona. La serata sarà guidata da Bruno Dalla Valle, che offrirà un’analisi approfondita ma di facile comprensione e darà spunti di riflessione sul passato, il presente e le prospettive future delle aree industriali locali aiutato dalla partecipazione della giornalista Stefania Radman di VareseNews,

L’iniziativa “Guardiamoci Intorno”, che gode del patrocinio del consiglio di quartiere 11 si propone di esplorare il rione di Bizzozero da punti di vista diversi, attraverso tre incontri serali e tre escursioni sul territorio. Dopo questo secondo appuntamento, seguirà il terzo incontro in programma per venerdì 21 marzo, dedicato alle aree verdi di Varese e Bizzozero.

L’ingresso è libero e al termine della serata sarà previsto un momento conviviale per confrontarsi, conoscersi e dialogare.

Per ulteriori informazioni o aggiornamenti, è possibile scrivere a circolobizzozero@gmail.com.