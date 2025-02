L’Anpi Luino a Roma per la presentazione della storia del partigiano Ernesto Luini

Giovedì 13 febbraio alle ore 11.00, a Roma, nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, si è tenuta alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la presentazione dei due volumi storici della collana “Fecero la scelta giusta” dal titolo “I poliziotti che si opposero al nazifascismo e I poliziotti che soccorsero gli ebrei” curati dall’Ufficio Comunicazione Istituzionale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno. Presente in sala anche il Presidente del Senato Ignazio La Russa.

Ad aprire la cerimonia il Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, seguito poi dagli interventi del Capo della Polizia, Prefetto Vittorio Pisani, della Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Di Segni, del dott. Raffaele Camposanto, fra i curatori dell’opera, del Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Roma Riccardo De Segni, dall’Arcivescovo Santo Marcianò, dallo storico Mario Toscano ed il noto scrittore-giornalista Aldo Cazzullo.

A concludere l’evento è stato il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. La cerimonia si può vedere sul web sia su Youtube sia sul sito della Camera dei Deputati di Roma. I due volumi contengono la presentazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed altri interventi, tra i quali quelli del Capo della Polizia Vittorio Pisani, del cardinale Monsignor Matteo Mattia Zuppi, Presidente CEI, della Senatrice Liliana Segre e della Sig.ra Edith Bruck (sopravvissute ai lager nazisti) e del dr. Gianfranco Pagliarulo, presidente Nazionale dell’ANPI.

I testi riportati nei volumi “Fecero la scelta giusta”, fanno parte del “Progetto Memoria della Polizia e sono frutto di un approfondito lavoro di ricerca storica. Essi restituiscono alla memoria collettiva l’impegno silenzioso e spesso rischioso di funzionari e semplici Agenti della Pubblica Sicurezza durante il periodo dell’occupazione nazifascista in Italia. Nonostante le difficoltà del contesto storico, molti poliziotti disobbedirono agli ordini impartiti, parteciparono attivamente alla lotta di Liberazione e salvarono vite umane, sottraendo al loro drammatico destino gli ebrei perseguitati dal nazifascismo, anche a costo di mettere in pericolo la propria vita.

L’Anpi di Luino è stata invitata a Roma alla presentazione dei volumi perché ha collaborato alla ricerca con la storia del poliziotto luinese Ernesto Luini, poliziotto partigiano che si oppose al fascismo e che, gratuitamente, portò in salvo in Svizzera degli Ebrei in fuga. Storia che il lettori di Varesenews possono leggere nelle pagine del 18 ottobre 2017.

I due volumi «Fecero la scelta giusta” possono essere acquistati nelle varie librerie del web oppure potranno essere richiesti all’indirizzo segreteria. poliziamoderna@poliziadistato. it a fronte di una donazione minima di 25 euro a volume, a favore del Piano Marco Valerio del Fondo di Assistenza del personale della Polizia di Stato che sostiene la cura delle malattie pediatriche gravi dei figli minori dei dipendenti della Polizia di Stato.