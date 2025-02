Lite in stazione a Bellinzona, un 17enne finisce contro il treno

Ha spintonato un suo (quasi) coetaneo, facendolo finire contro il treno che in quesl momento stava fermando in stazione: per questo è un 17enne è rimasto ferito e un 21enne è finito nei guai, accusato di tentate lesioni gravi. (Attenzione: la foto è d’archivio e non riferita allo specifico episodio)

L’episodio è avvenuto l’8 febbraio, poco prima delle 23, alla stazione di Bellinzona: tra il 21enne e il 17enne, entrambi cittadini svizzeri domiciliati nel Locarnese, è scoppiata una lite, per motivi da chiarite. In base a una prima ricostruzione, nel corso dell’alterco il 17enne, a seguito di una spinta, è caduto a terra andando a sbattere con la testa contro un treno in arrivo in quel momento.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, che dopo avergli prestato le prime cure lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. Stando a una prima valutazione medica, il 17enne ha riportato contusioni e una ferita alla testa (non è in pericolo di vita). L’ipotesi di reato nei confronti del 21enne è di tentate lesioni gravi.