Luino, la Comunità Montana Valli del Verbano si apre ai social

La Comunità Montana Valli del Verbano amplia la propria presenza digitale con l’attivazione di duenuovi canali social: una pagina Facebook e un profilo Instagram. Questi strumenti di comunicazione si affiancano al canale YouTube e alla pagina LinkedIn, entrambi già operativi con l’obiettivo di migliorare l’informazione e il coinvolgimento della comunità locale.

Tutti i canali social seguiranno una social media policy dedicata e saranno utilizzati per diffondere informazioni sui servizi offerti dall’ente, promuovere azioni, progetti e iniziative volti alla gestione e alla valorizzazione del territorio.

Attraverso questi strumenti, la Comunità Montana intende stimolare l’interesse e la

partecipazione attiva dei cittadini su tematiche fondamentali, come la tutela ambientale e la

gestione dei rifiuti, oltre a favorire la conoscenza delle Valli del Verbano nell’ottica del rilanci del territorio dal punto di vista turistico e culturale.

L’ente si propone così di raggiungere un pubblico sempre più vasto, intercettando le diverse

categorie di persone che vivono e frequentano il territorio: dalle famiglie ai turisti di ogni nazionalità, dagli imprenditori locali alle persone più fragili. L’obiettivo è portare il più possibile all’esterno il lavoro svolto dall’ente, aumentando la consapevolezza sul vasto patrimonio naturalistico, storico e culturale del territorio e migliorando le condizioni di vita dei cittadini attraverso servizi e opportunità sociali mirate. Ampliando la sua comunicazione digitale, la Comunità Montana Valli del Verbano rafforza così il proprio impegno nella trasparenza e nell’accessibilità delle informazioni, avvicinandosi sempre di più alla comunità e ai suoi bisogni.

Commentano Simone Castoldi e Marco Fazio, Presidente e Vicepresidente della Comunità Montana Valli del Verbano: «Con l’attivazione di nuovi canali social, la Comunità Montana compie un passo importante verso una comunicazione più aperta e diretta. Vogliamo rendere i cittadini sempre più partecipi delle attività dell’ente, creando un dialogo costante e accessibile a tutti e diffondendo in modo rapido ed efficace informazioni utili per il territorio. È un’opportunità in più per coinvolgere attivamente la comunità e valorizzare le risorse delle nostre valli».

Ecco tutti i link dei canali social:

– Facebook: https://www.facebook.com/cmvallidelverbano/

– Instagram: https://www.instagram.com/cm_vallidelverbano/

– LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/comunità-montana-valli-del-verbano-cmvv

– YouTube: https://www.youtube.com/@vallidelverbano/featured