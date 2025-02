Manutenzione ai pali della luce e alle barriere sull’A8: chiusure nelle notti del 4 e 5 febbraio

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Dalle 22 di martedì 4 febbraio alle ore 21 alle ore 5 di mercoledì 5

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di immissione sulla A36 Pedemontana Lombarda, verso Lentate sul Seveso.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Busto Arsizio, al km 24+500 della A8, immettersi sulla SS336 verso Malpensa, uscire allo svincolo Busto Arsizio/Cassano Magnago, proseguire su via per Busto Arsizio e via dei Combattenti ed entrare sulla A36 Pedemontana Lombarda alla stazione di Solbiate Olona, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Lentate sul Seveso.

Dalle 21 di mercoledì 5 febbraio alle 5 di giovedì 6 febbraio

-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di immissione sulla A36 Pedemontana Lombarda, verso Lentate sul Seveso.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla A8 verso Milano, uscire allo svincolo di Busto Arsizio, al km 24+500 della A8, immettersi sulla SS336 verso Malpensa, uscire allo svincolo Busto Arsizio/Cassano Magnago, proseguire su via dei Combattenti ed entrare sulla A36 Pedemontana Lombarda alla stazione di Solbiate Olona, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Lentate sul Seveso.

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di martedì 4 e mercoledì 5 febbraio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza, al km 18+000.