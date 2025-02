Mastini, tracollo epocale: il Caldaro vince 7-1 e vola in finale

Si chiude in semifinale, con un tracollo epocale, il tentativo dei Mastini di riconquistare la Coppa Italia sulla pista di via Albani. I gialloneri vengono demoliti dal Caldaro con il punteggio di 7-1 con i Lucci avanti fin dalle primissime battute di gioco.

Vincere con il Caldaro una partita di quelle che contano non era facile, lo si sapeva: la corazzata altoatesina ha giocato meglio perché nettamente più forte, ma perdere senza giocarla quello no, non ci sta e se c’è un motivo di quelli nascosti ecco non ci sta comunque. 7 gol contro 1 subiti in casa, per un Mineirazo tutto giallonero, era un responso che nessuno si aspettava neppure nel peggiore degli incubi e che lascia l’amaro in bocca.

Allenatore, giocatori, dirigenza, tutti – nessuno escluso – hanno chiare responsabilità di fronte ad un pubblico che ha risposto ancora una volta “presente” e non ha smesso mai di gridare “Forza Varese”. Una maglia, quella giallonera, che i Mastini non hanno onorato giocando in una semifinale di Coppa la più brutta partita di sempre.

Sconfitta, quella con il Caldaro, che potrebbe avere pericolosi riverberi anche in campionato. In questi casi serve una scossa: potrebbe essere un confronto interno, uno di quei faccia a faccia in cui ci si dice tutto per poi ricominciare. Oppure qualcosa di ancora più estremo (anche se il presidente Bino, che si è scusato per l’esibizione, ha negato interventi a breve), ma fare finta di nulla potrebbe essere pericoloso.

Domenica quindi, dalle 19,30, gli altoatesini se la vedranno con il Feltre che ha vinto 5-4 con l’Aosta. In palio una coppa che il Varese ha dimostrato di non meritare.

LA PARTITA

I – Pronti via e il canovaccio della serata è evidente. Il Varese non riesce a uscire dal proprio terzo e inizia anche a balbettare sotto la pressione del Caldaro. La retroguardia pasticcia e regge 9′, prima di incassare la rete di Selva, dopo una superiorità giallonera praticamente inutile. Quando invece è il Caldaro ad avere l’uomo in più ecco il gol di De Donà, seguito immediatamente dal 3-0 di Oberrauch.

II – I Mastini ripartono meglio, in uscita dagli spogliatoi, ma non riescono a concretizzare: la bordata di Ghiglione a botta sicura è respinta da Rohregger con il corpo. Poi arriva il 4-0 ed è un gol fantasma: il tiro di Andergasser colpisce il palo, il disco sfila al di fuori dalla linea di porta prima che Matonti lo fermi ma i Lucci esultano e gli arbitri (il regolamento non prevede la possibilità di rivedere le immagini) assegnano la rete. Varese non perde per questo, sia chiaro, ma l’errore della quaterna è grave. Il Caldaro comunque legittima il risultato segnando con Felderer (5-0) e addirittura in inferiorità con Oberrauch (6-0). Prima della sirena altro giro di giostra: gol di Felderer e al 37.32 Glavic decide di cambiare portiere, con Oggy inserito per Matonti. Decisione indubbiamente tardiva anche se il giovane goalie ha colpe limitate rispetto ai compagni.

III – L’ultimo terzo si gioca per le statistiche che, purtroppo, rimangono tremende per i gialloneri. Non basta infatti la rete di Kuronen a 5′ dalla fine a raddrizzare la serata: finisce 7-1 con i tifosi più increduli che furiosi, anche se di certo non manca la rabbia. Un verdetto simile non è concepibile.